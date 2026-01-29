Mỹ có thể phải chi tới 1 tỷ USD nếu tiếp tục triển khai vệ binh quốc gia

Theo số liệu mới công bố của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), việc chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai binh sỹ liên bang tới nhiều thành phố của nước này đã tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 496 triệu USD tính đến hết tháng 12/2025.

Nếu các hoạt động này tiếp tục trong thời gian còn lại của năm, tổng chi phí có thể vượt 1 tỷ USD.

Báo cáo được CBO công bố theo đề nghị của Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (đảng Dân chủ, bang Oregon), thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân sách Thượng viện, nhằm làm rõ chi phí liên quan đến việc điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến Mỹ tới các đô thị lớn.

Theo CBO, các đợt triển khai đã diễn ra tại nhiều thành phố, do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong đó có Washington D.C., Los Angeles, Chicago, Memphis và Portland.

Riêng chiến dịch tại thủ đô Washington D.C. là tốn kém nhất, với chi phí ước tính 223 triệu USD, tiếp theo là Los Angeles với 193 triệu USD. CBO cho biết nếu duy trì hiện diện lực lượng như hiện nay, chi phí sẽ vào khoảng 93 triệu USD mỗi tháng.

CBO cũng ước tính rằng trong trường hợp triển khai mới, việc điều động khoảng 1.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới một thành phố của Mỹ trong năm 2026 sẽ tiêu tốn từ 18-21 triệu USD mỗi tháng, tùy theo chi phí sinh hoạt tại địa phương.

Phản hồi trước báo cáo của CBO, Nhà Trắng không trực tiếp đề cập tới vấn đề chi phí.

Người phát ngôn Abigail Jackson khẳng định các đợt triển khai đã góp phần làm giảm tội phạm, giúp nhiều thành phố “an toàn hơn cho người dân và du khách."

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố quyết định triển khai binh sĩ là nhằm kiềm chế tội phạm và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các chính quyền bang và thành phố, cho rằng Nhà Trắng vượt quá thẩm quyền hiến định và làm suy yếu quyền tự chủ của địa phương.

Một số vụ việc đã được đưa ra tòa, trong đó có phán quyết của thẩm phán liên bang tại California hồi tháng 1, kết luận chính quyền Tổng thống Trump đã “cố ý vi phạm luật liên bang” khi triển khai Vệ binh Quốc gia tới khu vực Los Angeles./.

