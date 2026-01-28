Tổng thống D. Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Theo hãng tin Bloomberg, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết Tổng thống Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay. Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã mời ông Trump đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4 tới.



Trong một thông báo đưa ra tuần trước, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối năm nay và nhiều khả năng sẽ diễn ra nhân dịp ông chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami, bang Florida, vào khoảng giữa tháng 12/2026.



Trong khi đó, chỉ một tháng trước khi diễn ra thượng đỉnh G20 tại Mỹ, Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tại thành phố Thâm Quyến (Shenzhen) và Mỹ là một trong số 21 nền kinh tế thành viên của tổ chức này.



Trước đó, trong chuyến công du châu Á tháng 10/2025, Tổng thống Trump đã lần đầu tiên gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1 cùng năm.

Cuộc gặp diễn ra ở thành phố Busan của Hàn Quốc, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có nhiều căng thẳng liên quan đến các vấn đề thuế quan.



Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc từng đến Mỹ vào tháng 4/2017 và hai bên đã tiến hành hội đàm trực tiếp. Lần gần đây nhất hai bên gặp nhau là tại Busan và lần điện đàm gần đây nhất là vào cuối tháng 11 năm ngoái./.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của ông Trump xung quanh thỏa thuận thương mại với Canada Trung Quốc khẳng định thỏa thuận thương mại sơ bộ với Canada mang tính hợp tác song phương, không nhằm vào bên thứ ba, sau khi Mỹ cảnh báo áp thuế tới 100% nếu Ottawa thực thi thỏa thuận này.