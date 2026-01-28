Mỹ: “Ván bài” tăng trưởng nóng trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Giới đầu tư toàn cầu tin rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trương “làm nóng” nền kinh tế Mỹ, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Niềm tin này phản ánh qua đà đi lên của thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây, bất chấp việc đồng USD suy yếu và rủi ro lạm phát được dự báo gia tăng.

Chuỗi số liệu kinh tế khả quan liên tiếp đã đi ngược những dự báo về một đợt giảm tốc của kinh tế Mỹ.

Diễn biến này kéo chênh lệch lợi suất trái phiếu doanh nghiệp so với trái phiếu Chính phủ Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ, đồng thời góp phần đưa thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập thêm các kỷ lục mới trong tháng đầu năm 2026.

Nhiều nhà quản lý quỹ cho rằng sự kết hợp giữa các biện pháp cắt giảm thuế, nỗ lực nới lỏng quy định và chiến dịch thúc đẩy lãi suất thấp hơn của Nhà Trắng sẽ là “nhiên liệu” tiếp thêm động lực cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Arif Husain, người đứng đầu bộ phận trái phiếu toàn cầu của T Rowe Price, nhận định dường như chính quyền Tổng thống Trump đang có một kế hoạch được tính toán kỹ nhằm giúp nền kinh tế Mỹ vận hành “trơn tru” cho tới mùa Hè.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần trước, Tổng thống Trump ca ngợi tăng trưởng Mỹ đang “bùng nổ”, sau khi số liệu cho thấy Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 năm 2025 tăng với tốc độ thường niên 4,4%, một phần nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình GDPNow của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta thậm chí dự báo tăng trưởng có thể tăng tốc lên 5,4% trong quý IV/2025.

Mặc dù kinh tế Mỹ được đánh giá vẫn “khỏe”, nhưng giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, dưới thời người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell - dự kiến nhậm chức vào tháng 5/2026.

Ngoài ra, chi tiêu cao hơn và các đợt giảm thuế trong dự luật "To và Đẹp,” được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái, nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2026.

Theo khảo sát nhà quản lý quỹ toàn cầu gần đây của Bank of America, tỷ lệ nhà đầu tư kỳ vọng kinh tế Mỹ mạnh lên trong 12 tháng tới, cũng như kỳ vọng về một “giai đoạn bùng nổ,” đã lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2021.

Tuy nhiên, việc bơm thêm kích thích cho một nền kinh tế vốn đã tăng tốc khá nhanh cũng khiến giới đầu tư lo ngại về một làn sóng lạm phát mới.

Chỉ số điểm hòa vốn (break-even) kỳ hạn 2 năm của Mỹ - thước đo kỳ vọng lạm phát ngắn hạn của thị trường - đã tăng từ ngưỡng 2,25% lên 2,68% trong tháng 12/2025.

Sự bất định về chính sách, cùng các lo ngại liên quan tới áp lực chính trị đối với định hướng lãi suất, được cho là đang góp phần gây sức ép lên đồng USD, ngay cả khi bức tranh tăng trưởng của Mỹ vẫn tích cực.

Một số nhà đầu tư, vì vậy, đang thận trọng hơn với trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài và đồng bạc xanh, xuất phát từ quan điểm cho rằng các biện pháp kích thích bổ sung trước bầu cử có thể đẩy lãi suất dài hạn tăng lên và gây áp lực giảm giá đối với USD.

Chuyên gia Husain của T Rowe Price cảnh báo nền kinh tế Mỹ hiện tại “trông có vẻ rất tốt”, nhưng rủi ro nằm ở chỗ các điều kiện đang tích tụ có thể khiến lạm phát quay trở lại và tạo ra những hệ lụy lớn hơn trong trung và dài hạn./.

