Mỹ: Bang Texas và California chạy đua vẽ lại bản đồ bầu cử

Hai bang lớn nhất nước Mỹ gồm bang Texas do đảng Cộng hòa kiểm soát và bang California do đảng Dân chủ lãnh đạo, đang gấp rút điều chỉnh lại bản đồ bầu cử trong một cuộc đua mang tính chiến lược nhằm định hình cục diện cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Sự cạnh tranh này được Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt nhằm củng cố thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đồng thời ngăn chặn các cuộc điều tra từ đảng Dân chủ có thể diễn ra sau năm 2027 nếu cán cân quyền lực thay đổi.

Dưới áp lực trực tiếp từ ông Trump, Hạ viện bang Texas ngày 20/8 đã thông qua bản đồ bầu cử mới, với những điều chỉnh có thể giúp đảng Cộng hòa có thêm 5 ghế nghị sỹ tại Hạ viện liên bang trong bầu cử giữa kỳ năm sau. Thượng viện bang dự kiến sẽ thông qua dự luật này vào cuối ngày 21/8 và chuyển lên Thống đốc Greg Abbott ký ban hành.

Không đứng ngoài cuộc, Thống đốc bang California Gavin Newsom - người đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, đã phản công bằng đề xuất bản đồ bầu cử mới, được cho là sẽ giúp đảng Dân chủ giành lại 5 ghế, cân bằng lại thế trận với Texas.

Kế hoạch này đã được cơ quan lập pháp bang California thông qua với tỷ lệ áp đảo tại cả Hạ viện và Thượng viện của bang - vốn đều nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, khác với Texas - nơi quyền quyết định nằm trong tay cơ quan lập pháp bang, California cần có sự chấp thuận của cử tri.

Theo kế hoạch, cử tri bang California sẽ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc thay đổi bản đồ bầu cử hay không, áp dụng đến hết năm 2030.

Người dân California vốn thận trọng với các hành động phân chia ranh giới mang tính đảng phái.

Tuy vậy, theo một khảo sát mới do Politico kết hợp với Trung tâm Citrin thuộc Đại học UC Berkeley thực hiện, cử tri có xu hướng chấp nhận ngoại lệ trong trường hợp này nhằm phản ứng lại chiến lược của Texas./.

