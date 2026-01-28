Mỹ triển khai các bước đầu tiên mở lại đại sứ quán tại Venezuela

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ về những bước đi đầu tiên nhằm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela.



Trong thông báo gửi tới các nhà lập pháp đề ngày 26/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang cử một nhóm nhân viên tạm thời đến Caracas để thực hiện các chức năng ngoại giao "có chọn lọc." Kế hoạch này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn để tiến tới việc khôi phục hoàn toàn hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao vốn đã bị đóng cửa từ tháng 3/2019.



Thông báo này được đưa ra chỉ hai ngày trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điều trần về vấn đề Venezuela trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Tuy nhiên, để tiến trình này hoàn tất, Washington sẽ cần xem xét lại quyết định chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất.



Đây là thông báo chính thức đầu tiên của chính quyền Mỹ về ý định mở cửa lại đại sứ quán tại Caracas, một bước ngoặt quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.

Trước đó, ngày 3/1, một nhóm nhỏ thuộc Đơn vị sự vụ Venezuela từ Đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) đã đến Caracas để khảo sát thực địa và đánh giá triển vọng mở lại đại sứ quán. Tuần trước, một nhà ngoại giao kỳ cựu cũng đã được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời tại Venezuela.



Theo lộ trình, trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu về an ninh và quản lý. Sau đó, phạm vi công việc sẽ dần mở rộng sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng.

Đồng thời, Đơn vị phụ trách vấn đề Venezuela hiện đang đặt tại Bogota sẽ được chuyển trụ sở về lại Caracas. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các bước chuẩn bị này là cần thiết để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại ngay khi quyết định chính thức được thông qua.



Về phía Venezuela, phát biểu ngày 27/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez cho biết chính phủ của bà và chính quyền Tổng thống Mỹ Trump “đã thiết lập các kênh liên lạc tôn trọng và mang tính xây dựng” kể từ ngày 3/1, thời điểm Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Không đề cập trực tiếp đến các bước đi của Mỹ nhằm mở lại đại sứ quán, nhưng trong bài phát biểu trên truyền hình khi thăm một bệnh viện công, bà Rodríguez cho biết đang làm việc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio để xây dựng “một chương trình nghị sự mang tính hợp tác”./.

Venezuela khẳng định giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua ngoại giao Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết chính phủ của bà sẽ xử lý các tranh chấp kéo dài với Mỹ một cách “trực diện” thông qua phương thức “ngoại giao Bolivar.”