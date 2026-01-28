Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố “giảm leo thang” tại Minneapolis

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ "giảm leo thang" các hoạt động liên bang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, nhằm giải tỏa căng thẳng đang gia tăng sau các vụ nhân viên liên bang nổ súng gây thương vong tại thành phố này.

Đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc như thế này Minneapolis kể từ đầu năm nay, làm gia tăng làn sóng phản đối các chiến dịch của chính quyền liên bang nhằm truy bắt người nhập cư trái phép.



Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Trump nhấn mạnh việc "giảm nhẹ leo thang" không đồng nghĩa với rút lui. Theo Tổng thống Mỹ, sự hiện diện của ông Gregory Bovino, một thành viên của Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ có nhiệm vụ chỉ huy các hoạt động ở thành phố Minneapolis theo cách cứng rắn có thể không phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cho biết ông Bovino dự kiến rời Minneapolis. Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trước các chỉ trích, khẳng định bà Noem đang "làm tốt công việc."

Ông Trump cho biết quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ phụ trách về vấn đề biên giới, ông Tom Homan ngày 27/1 đã có cuộc gặp với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nhằm xoa dịu căng thẳng và trao đổi với chính quyền địa phương.

Sau cuộc gặp, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết hai bên đã trao đổi về những tác động tiêu cực nghiêm trọng mà các chiến dịch liên bang gây ra đối với thành phố, đồng thời khẳng định chính quyền Minneapolis sẽ không thực thi luật nhập cư liên bang.

Trong khi đó, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra khách quan liên quan đến các vụ nổ súng của lực lượng liên bang cũng như xem xét giảm đáng kể sự hiện diện của các lực lượng này tại bang này.



Minneapolis hiện được xem là tâm điểm chú ý sau các vụ nổ súng khiến công dân Mỹ thiệt mạng tại thành phố này kể từ đầu năm nay. Trong vụ xô xát ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư nổ súng khiến Alex Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc tại khoa chăm sóc tích cực, thiệt mạng.

Trước đó, ngày 7/1, một phụ nữ khác là Renee Good cũng bị bắn chết trong một vụ việc tương tự. Hai vụ việc này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình của người dân địa phương và phản ứng mạnh mẽ từ giới chức địa phương.

Làn sóng phản ứng đã lan tới Washington.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Rand Paul, thông báo lãnh đạo 3 cơ quan nhập cư chủ chốt gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ sẽ điều trần trước Thượng viện vào ngày 12/2 tới.

Thông báo trên mạng xã hội, Thượng nghị sỹ Paul cho biết nội dung điều trần tập trung vào việc giám sát sử dụng ngân sách và cách thức triển khai các chiến dịch thực thi luật nhập cư.



Căng thẳng giữa các cơ quan thực thi nhập cư và hệ thống tư pháp Mỹ có dấu hiệu gia tăng khi một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ Todd Lyons ra hầu tòa để giải trình về việc không tuân thủ nhiều lệnh của tòa án.

Trong một quyết định ban hành ngày 26/1, tòa án nói trên nêu rõ việc triệu quyền Giám đốc ICE đến tòa là cần thiết vì các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn trước đó không phát huy hiệu quả trong việc buộc cơ quan này chấp hành các lệnh của tòa án./.

