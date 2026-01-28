Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam từ chuỗi sự kiện quốc tế tại Cuba năm 2026

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành hàng của Việt Nam tiếp cận các cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư tại thị trường Cuba và khu vực Mỹ Latinh-Caribe, Bộ Công Thương cho biết Thương vụ Cuba tại Việt Nam vừa có thông báo về chuỗi các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và công nghiệp dự kiến được tổ chức tại Cuba trong năm 2026.

Theo đó, các sự kiện có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn của Cuba cũng như các đối tác quốc tế, là diễn đàn quan trọng để giới thiệu sản phẩm, công nghệ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp quan tâm được khuyến nghị theo dõi thông tin chi tiết và chủ động liên hệ sớm để đăng ký tham dự, chuẩn bị kế hoạch xúc tiến phù hợp.

Cụ thể, trong năm 2026, các bộ, ngành phía Cuba dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghiệp.

Đây là những hoạt động xúc tiến quan trọng, thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Cuba, cũng như nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đối tác, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Các sự kiện quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2026 bao gồm: Hội nghị quốc tế về ngành công nghiệp đường và các sản phẩm từ mía (Diversification 2026), do Tập đoàn Mía đường AZCUBA và Viện Nghiên cứu các sản phẩm từ mía Cuba (ICIDCA) tổ chức, diễn ra từ ngày 22 đến 26/6/2026 tại Khách sạn Nacional de Cuba, La Habana. Sự kiện tập trung vào các nội dung nghiên cứu, đổi mới và phát triển chuỗi giá trị mía đường và các sản phẩm dẫn xuất (E-mail: diver2026@icidca.azcuba.cu, Website: www.icidca.azcuba.cu).

Hội chợ Thương mại lần thứ XVII (ExpoHolguín 2026), do Ủy ban Nhân dân tỉnh Holguín tổ chức, diễn ra từ ngày 26 đến 29/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Holguín, tỉnh Holguín, nhằm thúc đẩy giao thương, đầu tư và hợp tác kinh tế-thương mại cấp địa phương và quốc tế (E-mail: jdpdte@gobhol.co.cu, jdorgano@gobhol.co.cu, director@expolguin.co.cu, Website: www.holguin.gob.cu).

Hội chợ Quốc tế La Habana (FIHAV 2026), do Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba (MINCEX) tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 28/11/2026 tại EXPOCUBA, La Habana.

Các sản phẩm gạo, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, gia cầm của công ty Agri VMA tại Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 41 (FIHAV 2025). (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp lớn nhất của Cuba, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước (E-mail: despacho@mincex.gob.cu, Web Site: www.cuba.feriahabana.cu).

Diễn đàn Ẩm thực quốc tế, do Bộ Nội thương Cuba (MINCIN) tổ chức, dự kiến diễn ra trong nửa cuối tháng 6/2026 tại tỉnh Matanzas, tập trung quảng bá văn hóa ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng, chế biến thực phẩm và dịch vụ thương mại (E-mail: grettel.portales@mincin.gob.cu, Web Site: www.mincin.gob.cu). Hội nghị Thương mại quốc tế lần thứ III, do Bộ Nội thương Cuba tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 18/9/2026 tại Pabexpo, La Habana, nhằm trao đổi chính sách, mô hình tổ chức thị trường và phát triển thương mại trong nước và quốc tế (E-mail: silvia@mincin.gob.cu, Web Site: www.mincin.gob.cu).

Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của Liên hiệp Điện lực Cuba (CUBA-UNE 2026), do Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba (MINEM) tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 24/4/2026 tại Trung tâm Đào tạo của Liên hiệp Điện lực, La Habana (E-mail: norbelis@oc.une.cu).

Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng, do Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba tổ chức, dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2026 tại Pabexpo, La Habana (E-mail: rosell@minem.gob.cu).

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Khai khoáng và Luyện kim (MINEMETAL 2026), do Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Khai khoáng và Luyện kim Cuba (CIPIMM) tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 19/9/2026 tại Trung tâm Hội nghị Plaza América Varadero, tỉnh Matanzas (E-mail: dgeneral@igp.minem.cu, Website: www.igp.co.cu).

Triển lãm Công nghiệp Cuba (CUBAINDUSTRIAS 2026), do Bộ Công nghiệp Cuba (MINDUS) tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 20/9/2026 tại Palacio de las Convenciones và Pabexpo, La Habana, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cơ khí, vật liệu, công nghệ và đổi mới sản xuất (E-mail: cgilbert@mindus.gob.cu).

Các sự kiện dự kiến trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ trong các lĩnh vực: thương mại tổng hợp; công nghiệp chế biến; năng lượng và năng lượng tái tạo; hiệu quả năng lượng; khai khoáng-luyện kim; nông nghiệp và sản phẩm từ mía; thực phẩm-tiêu dùng; logistics; công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, các sự kiện còn bao gồm chương trình hội nghị, hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương, gặp gỡ doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm hợp tác thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế tiếp cận thị trường Cuba và khu vực Mỹ Latinh-Caribe.

Do đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm các sự kiện nêu trên vui lòng liên hệ Tham tán Thương mại Cuba tại Việt Nam, bà Maylem Rivero Silva, điện thoại 0399713621 để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự./.

