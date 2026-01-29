Mỹ: FBI tiến hành khám xét cơ sở bầu cử tại bang Georgia

Ngày 28/1, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành khám xét Trung tâm Điều hành và Bầu cử hạt Fulton gần thành phố Atlanta, bang Georgia, trong một chiến dịch được cho là có liên quan đến những cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020 do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Trả lời báo giới về hoạt động tại hạt Fulton, người phát ngôn FBI cho biết cơ quan này đang “tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho phép," song không cung cấp thêm chi tiết.

Giới chức hạt Fulton cho biết các đặc vụ liên bang đã thu hồi nhiều thùng phiếu bầu được lưu trữ tại một kho hàng.

Tờ The Atlanta Journal-Constitution cùng nhiều hãng truyền thông Mỹ khác đưa tin cuộc khám xét này liên quan đến những tuyên bố không có căn cứ của ông Trump rằng ông đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) tuần trước, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 là có “gian lận” và cho rằng “những người liên quan sẽ sớm bị truy tố."

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn kêu gọi truy tố cựu Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người từng khởi xướng hai vụ án hình sự nhằm vào ông.

Ông Smith trước đó đã cáo buộc ông Trump âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử và xử lý sai tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, cả hai vụ án đều chưa được đưa ra xét xử và đã bị hủy bỏ sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp Mỹ không truy tố 1 tổng thống đương nhiệm.

Fulton là hạt đông dân nhất bang Georgia, bao gồm cả Atlanta. Chiến thắng của ông Joe Biden ở đây vào năm 2020 đã giúp ứng cử viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Georgia, với 16 phiếu đại cử tri. Chính quyền Tổng thống Trump khi đó từng cố gắng đảo ngược thất bại tại Georgia vào năm 2020, cũng như ở một số bang khác, nhưng không thành công.

Chung cuộc, ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 với 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của ông Trump.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng cách đây 1 năm, Tổng thống Trump đã triển khai nhiều biện pháp điều hành đối với bộ máy chính quyền liên bang, trong đó có việc rà soát nhân sự và các chương trình tài trợ./.

