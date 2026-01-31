Theo RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, ông Grushko nói: “Mọi người đều nói rằng cần phải cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng tôi không nhớ trong vài tháng, thậm chí vài năm gần đây, có bất kỳ phát biểu nào cho rằng một phần của giải pháp hòa bình, của công thức hòa bình, phải bao gồm các bảo đảm an ninh cho Nga.

Trong khi điều này hoàn toàn rõ ràng với bất kỳ ai: bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine là sự tồn tại của một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga.”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan tới việc triển khai lực lượng của các nước thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine đều không thể chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng Moskva sẽ coi các lực lượng nước ngoài xuất hiện gần biên giới Nga là mục tiêu hợp pháp.

Theo ông, sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình, sự hiện diện của binh sỹ nước ngoài tại quốc gia láng giềng sẽ là không cần thiết.

Ông Grushko kết luận: “Nếu chúng tôi hiểu rằng lãnh thổ Ukraine sẽ không bị sử dụng như một bàn đạp để tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, thì khi đó an ninh của Ukraine cũng sẽ được bảo đảm”./.

