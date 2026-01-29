Ba Lan ghi nhận khinh khí cầu xâm phạm không phận

Thế giới

Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách Ba Lan đã ban hành một số biện pháp như hạn chế hoạt động giao thông hàng không dân dụng tại một số khu vực thuộc tỉnh Podlaskie của nước này.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 29/1, Bộ Chỉ huy Tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết các vật thể bay không xác định đã xâm nhập không phận của nước này vào đêm qua.

Hệ thống radar quân sự của Ba Lan đã theo dõi và phân tích tốc độ cũng như hướng bay của các vật thể bay nói trên.

Quân đội xác định các vật thể bay này là khinh khí cầu.

Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách Ba Lan đã ban hành một số biện pháp như hạn chế hoạt động giao thông hàng không dân dụng tại một số khu vực thuộc tỉnh Podlaskie của nước này.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến, không phát hiện mối đe dọa nào đối với an ninh không phận của Ba Lan./.

