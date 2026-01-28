Tổng thống Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Moskva xem xét khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là thông tin do Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov công bố ngày 28/1.

Trả lời phóng viên Pavel Zarubin của kênh Rossiya 1, ông Ushakov lưu ý vấn đề về khả năng diễn ra cuộc gặp Putin-Zelensky đã được thảo luận nhiều lần trong các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ông nêu rõ: “Trong các cuộc trao đổi đó, ông Trump, đặc biệt, đã đề nghị chúng tôi xem xét khả năng này."

Ông Ushakov nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, song các cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới việc đạt được những kết quả tích cực cụ thể.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nêu rõ với báo chí rằng “nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, chúng tôi mời ông ấy tới Moskva," đồng thời sẽ bảo đảm an toàn và các điều kiện làm việc cần thiết cho cuộc gặp này.

Trước đó, ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, tuy nhiên thời điểm cụ thể hiện vẫn chưa được ấn định.

Đề cập đến các cuộc đàm phán ba bên diễn ra ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Peskov cho biết việc duy trì bầu không khí thân thiện trong tiến trình đàm phán về Ukraine là điều khó có thể đạt được. Tuy vậy, các bên cần nỗ lực hướng tới những kết quả thực chất.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ở cấp độ chuyên gia, tất cả các bên phải thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán. Ông cũng nhấn mạnh sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng đạt được bước tiến lớn ngay từ các cuộc tham vấn 3 bên đầu tiên về giải pháp cho vấn đề Ukraine, bởi phía trước vẫn còn rất nhiều công việc cần thực hiện.

Ông Peskov đồng thời cho rằng hiện chưa phù hợp để thảo luận công khai về từng điều khoản cụ thể của tiến trình đàm phán. Ông lưu ý các cuộc thương lượng hiện đang được tiến hành ở cấp chuyên gia, do một nhóm công tác phụ trách. Hình thức đàm phán trực tiếp này mới ở giai đoạn đầu, vì vậy việc đề cập đến từng nội dung cụ thể trong chương trình nghị sự vào thời điểm này là không thích hợp.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết cuộc họp ba bên tiếp theo giữa các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga có thể được tổ chức vào đầu tháng 2 tới.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho hay trước đó các bên đã thảo luận việc nhóm đàm phán sẽ gặp lại vào ngày 1/2 tới và bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình tổ chức cuộc họp này.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các vấn đề cần được thảo luận và thống nhất tại cuộc gặp, đồng thời khẳng định cam kết của Kiev đối với hòa bình./.

