Liệu EU có cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội vào năm 2026?

Trong bối cảnh Pháp đang tiến gần hơn đến việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang nghiêm túc xem xét liệu đã đến lúc khối này có nên hành động tương tự hay không.

Áp lực đã gia tăng kể từ khi lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi của Australia có hiệu lực. Liên minh châu Âu đang theo dõi sát sao sự thành công của mô hình này, dù nó đã phải đối mặt với các thách thức pháp lý.

Trong nhiều tháng, Pháp đã là ngọn cờ đầu vận động cho một hành động tương tự trên toàn Liên minh châu Âu cùng với các quốc gia thành viên khác như Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cuối cùng nước này đã quyết định đơn phương hành động.

Hạ viện Pháp trong tuần này đã thông qua một dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, dù dự luật này vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn để trở thành luật.

Đan Mạch năm ngoái cũng đã công bố kế hoạch tương tự. Cả hai nước này hiện đang thử nghiệm một ứng dụng xác minh độ tuổi với hy vọng sẽ ngăn chặn trẻ em tiếp cận nội dung độc hại trên mạng. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp thực thi lệnh cấm được một cách hiệu quả.

Ở cấp độ Liên minh châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tỏ ra ủng hộ việc đặt ra một giới hạn độ tuổi tối thiểu, nhưng bà muốn có sự tham vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia trước khi hành động. Một hội đồng tư vấn dự kiến sẽ được thành lập vào đầu năm nay để vạch ra các bước đi tiếp theo cho khối.

Người phát ngôn của Ủy ban, ông Thomas Regnier, khẳng định rằng Liên minh châu Âu đang "để ngỏ mọi cánh cửa" và sẽ đưa ra quyết định dựa trên các khuyến nghị nhận được. Trước đó, Nghị viện châu Âu cũng đã kêu gọi cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi.

Trong khi một lệnh cấm toàn diện vẫn còn đang được cân nhắc, Liên minh châu Âu vẫn có những quy định cứng rắn để điều chỉnh môi trường Internet. Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối được xem là một công cụ pháp lý mạnh mẽ, trao cho các nhà quản lý quyền lực buộc các công ty phải thay đổi nền tảng để bảo vệ trẻ em tốt hơn. Ví dụ, DSA đã cấm quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em.

Trên thực tế, Liên minh châu Âu đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào TikTok, Facebook và Instagram từ năm 2024 về lo ngại rằng các nền tảng này chưa làm đủ để giải quyết các tác động tiêu cực đối với giới trẻ.

Trong các cuộc điều tra, Liên minh châu Âu đều bày tỏ lo ngại về cái gọi là hiệu ứng "hố thỏ" (rabbit hole) - chỉ hiệu ứng khi thuật toán liên tục dẫn dắt người dùng đến các nội dung mang tính cực đoan hơn.

Dù gần hai năm đã trôi qua, các cuộc điều tra này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, một quan chức cho biết kết quả sơ bộ có thể sẽ được công bố trong nửa đầu năm nay.

Người phát ngôn Regnier của Ủy ban cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành rất tích cực và cam kết rằng EU sẽ khép lại các vụ việc này./.

