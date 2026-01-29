Kinh tế

Italy, Đức hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine

Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.

Dương Hoa-Đài Trang
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Ngày 28/1, Văn phòng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này đã gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, để giúp Kiev đối phó với tình trạng khẩn cấp về năng lượng do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tuyên bố cho biết lô hàng đầu tiên gồm 78 nồi hơi công nghiệp đã được chuyển giao ngày 28/1, và sẽ có thêm 300 nồi hơi nữa được giao trong những tuần tới, với tổng công suất nhiệt khoảng 900MW, dành cho các mạng lưới điện đô thị bị hư hại, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời, Italy đã khởi động một chương trình cung cấp máy phát điện quy mô vừa và lớn để hỗ trợ các bệnh viện, hệ thống cấp nước và cơ sở hạ tầng quan trọng trong trường hợp mất điện.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này đã đóng góp thêm 160 triệu euro (192 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine trong giai đoạn 2025-2026. Ông cho biết số tiền này dự kiến sẽ được dùng mua sắm công nghệ sưởi ấm.

Thủ tướng Đức cũng thông báo về việc bàn giao các nhà máy nhiệt điện kết hợp và các nồi hơi công nghiệp cho phía Ukraine.

Cùng ngày, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách Đối ngoại Kaja Kallas cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với một "thảm họa nhân đạo" khi các cuộc tấn công đang làm mất điện trong điều kiện mùa Đông giá rét.

Các chính phủ châu Âu đang nỗ lực bổ sung cho làn sóng các sáng kiến tư nhân gửi máy phát điện đến Ukraine, cùng củng cố các dịch vụ thiết yếu khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tình trạng khẩn cấp #năng lượng Đức Italy Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.