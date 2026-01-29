Italy, Đức hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine

Ngày 28/1, Văn phòng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này đã gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, để giúp Kiev đối phó với tình trạng khẩn cấp về năng lượng do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tuyên bố cho biết lô hàng đầu tiên gồm 78 nồi hơi công nghiệp đã được chuyển giao ngày 28/1, và sẽ có thêm 300 nồi hơi nữa được giao trong những tuần tới, với tổng công suất nhiệt khoảng 900MW, dành cho các mạng lưới điện đô thị bị hư hại, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời, Italy đã khởi động một chương trình cung cấp máy phát điện quy mô vừa và lớn để hỗ trợ các bệnh viện, hệ thống cấp nước và cơ sở hạ tầng quan trọng trong trường hợp mất điện.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này đã đóng góp thêm 160 triệu euro (192 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine trong giai đoạn 2025-2026. Ông cho biết số tiền này dự kiến sẽ được dùng mua sắm công nghệ sưởi ấm.

Thủ tướng Đức cũng thông báo về việc bàn giao các nhà máy nhiệt điện kết hợp và các nồi hơi công nghiệp cho phía Ukraine.

Cùng ngày, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách Đối ngoại Kaja Kallas cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với một "thảm họa nhân đạo" khi các cuộc tấn công đang làm mất điện trong điều kiện mùa Đông giá rét.

Các chính phủ châu Âu đang nỗ lực bổ sung cho làn sóng các sáng kiến tư nhân gửi máy phát điện đến Ukraine, cùng củng cố các dịch vụ thiết yếu khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra./.

