Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng

Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do ảnh hưởng của các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết chính phủ sẽ nỗ lực sớm ổn định tình hình năng lượng, đặc biệt là tại thủ đô Kiev. Theo ông, Ukraine có lượng dự trữ nhiên liệu đủ dùng hơn 20 ngày.

Theo biện pháp khẩn cấp, người dân sẽ được phép tiếp cận các nơi trú ẩn sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm bất chấp lệnh giới nghiêm.

Chính phủ cũng đã chỉ thị các cơ quan liên quan đơn giản hóa các thủ tục kết nối thiết bị điện dự phòng với lưới điện và phân phối lại các thiết bị trên khắp các vùng dựa trên nhu cầu cấp thiết.

Các công ty nhà nước, bao gồm Đường sắt Ukraine và nhà điều hành khí đốt Naftogaz, đã được lệnh tăng nhập khẩu điện lên ít nhất 50% tổng lượng tiêu thụ.

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ bắt đầu trên khắp Ukraine từ tháng 10/2025.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình năng lượng khó khăn nhất đang diễn ra ở Kiev, Odessa và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung nước này.

Theo một thông báo cuối ngày 15/1, khoảng 400.000 người đã rơi vào tình cảnh mất điện sau các cuộc tấn công trên không vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này./.



