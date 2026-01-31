Xuất hiện nhiều tuyên bố về khả năng tiếp xúc giữa Tổng thống Nga và Ukraine

Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kiev, trong bối cảnh các bên liên quan có những động thái ngoại giao mới nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều tuyên bố liên quan đến khả năng tiếp xúc giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Theo ông Peskov, phía Ukraine là bên đề xuất cuộc gặp, trong khi Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại, song địa điểm chỉ có thể là Moskva.

Ngày 28/1, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhiều lần mời Tổng thống Zelensky tới Moskva nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đối thoại.

Theo ông Ushakov, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo, song các cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kiev, mời nhà lãnh đạo Nga tới thủ đô của Ukraine.

Cùng ngày, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có đề nghị cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạm thời kiềm chế các hoạt động quân sự cho đến ngày 1/2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực đàm phán.

Ông Peskov cho biết Moskva đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm thời kiềm chế các hoạt động quân sự cho đến ngày 1/2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nêu rõ thời điểm ông Trump đưa ra đề nghị trên.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng giảm các hoạt động leo thang liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, với điều kiện phía Nga cùng có bước đi tương ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hy vọng khả năng tạm ngừng các hoạt động quân sự do điều kiện thời tiết giá rét tại Ukraine.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine đang được thúc đẩy trở lại.

Ngày 28/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/2, tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Vòng đàm phán này tiếp tục hướng đến mục tiêu tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã họp tại thủ đô Vienna của Áo để thảo luận vấn đề an toàn hạt nhân tại Ukraine.

IAEA cho biết đang triển khai các hoạt động đánh giá kỹ thuật liên quan đến nguồn cung năng lượng cho các cơ sở hạt nhân, đồng thời kêu gọi các bên liên quan bảo đảm an toàn cho các cơ sở này./.

Ukraine và Nga tiếp tục trao đổi thi thể binh sỹ Cơ quan Điều phối Ukraine về đối xử tù binh chiến tranh thông báo các hoạt động hồi hương đã được tiến hành, với tổng cộng 1.000 thi thể đã được trao trả cho Ukraine.