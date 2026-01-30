Thủ tướng Pháp thúc đẩy thông qua dự thảo ngân sách năm 2026

Ngày 30/1 đánh dấu lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu quyết định bỏ qua quy trình bỏ phiếu tại Quốc hội để thúc đẩy thông qua dự thảo ngân sách năm 2026, động thái khiến ông đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nữa.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Lecornu tuyên bố: "Nước Pháp phải có ngân sách. Vì vậy, trước Hạ viện, tôi đại diện chính phủ chịu trách nhiệm về toàn bộ Dự luật Tài chính năm 2026."

Để thực hiện điều này, Thủ tướng Lecornu đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp - một công cụ quyền lực cho phép chính phủ phê duyệt dự luật mà không cần sự đồng thuận của các nghị sỹ thông qua việc bỏ phiếu.

Ngay sau động thái trên, các phe đối lập đã tuyên bố sẽ đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ.

Giới phân tích nhận định rằng nếu ông Lecornu vượt qua được thử thách này, nhiều khả năng dự thảo ngân sách sẽ được thông qua vào ngày 2/2 tới.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng việc sử dụng Điều 49.3 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến thuật của Thủ tướng Lecornu.

Năm ngoái, ông từng cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội nhằm tránh "vết xe đổ" của hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm – những người đã bị bãi miễn do các bế tắc trong đàm phán ngân sách.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, ông đã buộc phải dùng đến công cụ hiến pháp này để đảm bảo huyết mạch tài chính cho nền kinh tế lớn thứ hai của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Nước Pháp đã chìm trong các cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử sớm vào năm 2024, dẫn đến việc liên minh cầm quyền đánh mất thế đa số tại Quốc hội./.



