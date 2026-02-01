Nguy cơ thiệt hại kinh tế lớn từ đợt rét đậm tại Mỹ

Cơn bão mùa Đông đang trút tuyết xuống khu vực miền Nam Mỹ, nơi đã ghi nhận hơn 2.100 chuyến bay bị hủy, trong khi miền Đông nước này tiếp tục đối mặt với đợt rét đậm kéo dài, đe dọa thiết lập những kỷ lục nhiệt độ mới tại khu vực Nam Florida và tác động tiêu cực đến vụ mùa trái cây tại đây.

Chuyên gia Bob Oravec tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cho biết các cảnh báo bão mùa Đông đã bao phủ một phần phía Nam bang Virginia, miền Đông Tennessee, các bang Carolinas và phía Đông Bắc Georgia khi cơn bão mạnh dần dọc theo bờ biển Nam Đại Tây Dương, đe dọa mang theo lớp tuyết dày từ 15 cm đến 20 cm trên một diện tích rộng lớn. Khu vực này cũng sẽ hứng chịu những đợt gió giật mạnh lên tới 72 km/giờ tại một số địa điểm.

Cơn bão trên đồng nghĩa với việc hoạt động vận tải hàng không đối mặt với cuối tuần thứ hai liên tiếp hứng chịu tình trạng chậm và hủy chuyến, dù mức độ được dự báo sẽ không nghiêm trọng như đợt trước khi có hơn 10.000 chuyến bay trên khắp cả nước bị hủy.

Một công nhân đang khởi động chiếc máy cào tuyết trên đường phố ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Theo công ty theo dõi chuyến bay FlightAware, số chuyến bay bị hủy đến và đi trong khu vực Mỹ đã đạt mức 2.122 chuyến tính đến chiều ngày 31/1 theo giờ New York, trong đó các sân bay tại Atlanta, Charlotte, Chicago và Raleigh-Durham chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo trang web theo dõi tình trạng mất điện PowerOutage.com, tính đến sáng 31/1, hơn 194.000 hộ gia đình và doanh nghiệp, chủ yếu tại các bang Louisiana, Tennessee và Mississippi, đã rơi vào tình trạng mất điện.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ cho biết bên cạnh tuyết rơi, phần lớn miền Đông nước Mỹ đang bị bủa vây bởi giá rét cực đoan.

Tình trạng giá rét cũng đang đe dọa những người trồng cam quýt khi phần lớn quận Polk tại miền Trung Florida, vùng sản xuất lớn nhất của bang, nằm trong khu vực dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, quận này trong mùa vụ trước đã đóng góp gần 30% tổng sản lượng cam của bang Florida tính theo số thùng hàng./.

