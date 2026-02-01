Mỹ và Venezuela thúc đẩy lộ trình đối thoại song phương

Ngày 31/1, đại biện lâm thời của Mỹ tại Venezuela Laura Dogu đã tới thủ đô Caracas, gặp Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ và giải quyết những bất đồng giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng song phương có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết cuộc gặp là một phần trong nỗ lực của Caracas nhằm “xác định lộ trình đối với các vấn đề song phương cùng quan tâm,” đồng thời giải quyết các khác biệt thông qua con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Yvan Gil nhấn mạnh tiến trình đối thoại được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.

Trên mạng xã hội X, bà Dogu cho biết bà và ekip “đã sẵn sàng làm việc” tại Venezuela. Bà Dogu từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Nicaragua và Honduras và được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời-người đứng đầu phái bộ ngoại giao trong trường hợp chưa có đại sứ chính thức.

Giới chức hai bên cho biết Washington đã cử một nhóm công tác tới Caracas để đánh giá khả năng từng bước khôi phục hoạt động của Đại sứ quán Mỹ-cơ quan gần như đóng cửa từ năm 2019 sau khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt.

Theo phía Venezuela, hai bên đang hướng tới thiết lập khuôn khổ hợp tác thực chất hơn, gồm các vấn đề chính trị, ngoại giao và kinh tế cùng quan tâm.

Chính quyền Caracas khẳng định mọi trao đổi sẽ dựa trên nguyên tắc đối thoại và tôn trọng chủ quyền quốc gia, coi đây là nền tảng cho việc cải thiện quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Venezuela và Mỹ khởi động đối thoại nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.