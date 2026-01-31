Tổng thống Trump kêu gọi Hạ viện hành động khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Chính phủ Mỹ đã chính thức phải đóng cửa một phần từ ngày 31/1, sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách cho tài khóa 2026 trước thời hạn nửa đêm hôm trước.

Tuy nhiên, giới lập pháp Mỹ cho rằng tình trạng gián đoạn này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn do gói ngân sách đã được Thượng viện thông qua và Hạ viện dự kiến sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 2/2.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Hạ viện nhanh chóng hành động nhằm tránh để tình trạng đóng cửa kéo dài.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ hy vọng cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ bỏ phiếu ủng hộ gói thỏa thuận mang tính lưỡng đảng này.

Việc chính phủ đóng cửa một phần ảnh hưởng đến khoảng 3/4 hoạt động của chính phủ liên bang, bao gồm các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở và quốc phòng.

Các cơ quan liên bang đã bắt đầu triển khai những kế hoạch ứng phó với tình trạng đóng cửa, dù rằng khả năng gián đoạn sẽ không kéo dài.

Theo kế hoạch, nếu Hạ viện thông qua gói ngân sách vào đầu tuần tới, nguồn tài trợ sẽ được khôi phục trong vòng vài ngày, qua đó hạn chế tác động của tình trạng chính phủ đóng cửa.

Trong trường hợp thời gian đóng cửa bị kéo dài hơn, hàng chục nghìn nhân viên liên bang có nguy cơ phải nghỉ việc không lương hoặc làm việc mà chưa được chi trả ngay.

Tình trạng chính phủ đóng cửa một phần xảy ra dù Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang vào tối 30/1 theo giờ địa phương.

Thỏa thuận - gồm 5 dự luật chi tiêu, cùng biện pháp tài trợ tạm thời khoảng 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) - được thông qua với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

Do thỏa thuận còn cần được Hạ viện thông qua mới chính thức trình lên Tổng thống Trump ký ban hành, nên từ tối 30/1, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB) đã yêu cầu các cơ quan chuẩn bị cho việc “đóng cửa chính phủ có trật tự” trong thời gian chờ đợi ngân sách rót về.

Đây là lần thứ hai Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, sau đợt đóng cửa một phần kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ vào mùa Thu năm ngoái khiến nhiều dịch vụ liên bang bị gián đoạn hơn một tháng./.

