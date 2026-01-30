Đời sống

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

Đoàn Hùng
Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết nước này đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

Đây là đạo luật đầu tiên được ông Trump ký ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, thể hiện lập trường cứng rắn của chính quyền mới đối với an ninh biên giới và trật tự xã hội.

Luật Laken Riley được đặt theo tên của một nữ sinh viên ngành điều dưỡng tại bang Georgia đã bị một người nhập cư trái phép sát hại. Vụ án đã gây chấn động công luận tại Mỹ và trở thành biểu tượng cho những hậu quả nghiêm trọng của chính sách di trú lỏng lẻo trong nhiều năm trước đó.

DHS nhấn mạnh những người bị bắt giữ nói trên đều là di dân bất hợp pháp có tiền án hoặc đang bị truy tố theo đúng quy định của luật mới. Đạo luật mở rộng đáng kể phạm vi tạm giam bắt buộc và yêu cầu cơ quan liên bang giam giữ các đối tượng bị cáo buộc trộm cắp, đột nhập, hành hung nhân viên công vụ hay các tội ác bạo lực khác.

Trước khi đạo luật được ban hành, giới chức liên bang chỉ buộc phải giam giữ những đối tượng bị cáo buộc các tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Sự thay đổi này đã cho phép nhà chức trách Mỹ hành động nhanh chóng và triệt để hơn nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân chúng.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem cho biết các đối tượng trên sẽ phải đối diện với công lý và bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ.

Bà cũng đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú (ICE) trong việc bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump đã có những điều chỉnh về cách thức tiếp cận sau khi bùng nổ làn sóng phản đối trên toàn quốc liên quan đến vụ lực lượng thực thi pháp luật bắn chết 2 người tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, kể từ đầu năm đến nay trong bối cảnh các chiến dịch truy quét nhập cư trái phép ngày càng vấp phải những chỉ trích gay gắt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Donald Trump #nhập cư Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.