“Đại gia” hóa chất Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm 4.500 việc làm

Ngày 29/1, “đại gia” hóa chất Mỹ Dow thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 4.500 việc làm. Đây là một trong những nỗ lực tái cơ cấu quy mô lớn nhằm chuyển trọng tâm hoạt động sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa.



Dự kiến, đợt cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến khoảng 13% trong tổng số 34.600 nhân viên của tập đoàn trên toàn cầu.

Tập đoàn sẽ trả khoản chi phí một lần từ 1,1 - 1,5 tỷ USD cho chương trình tái cấu trúc, trong đó khoảng 600 - 800 triệu USD được dành cho chi phí bồi thường thôi việc.



Động thái trên được thực hiện theo sáng kiến mới mang tên “Chuyển đổi để vượt trội hơn ("Transform to Outperform"). Thông qua kế hoạch, tập đoàn Dow đặt mục tiêu tăng lợi nhuận ngắn hạn thêm 2 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng năng suất lao động.



Trong thông cáo báo chí, Giám đốc điều hành (CEO) của Dow, ông Jim Fitterling, nhấn mạnh sáng kiến mới sẽ giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình làm việc, trong khi tập đoàn sẽ tận dụng các công nghệ tiên tiến nhất để đối phó với giai đoạn sụt giảm cũng như những khó khăn về cấu trúc của ngành hóa chất lâu nay.



Thông báo được đưa ra cùng thời điểm Dow công bố báo cáo kết quả tài chính đầy khó khăn của quý 4/2025 với mức lỗ ròng 1,5 tỷ USD và doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 9,5 tỷ USD, do giá cả và sản lượng trong nước sụt giảm.

Tính chung cả năm 2025, “ông lớn” ngành hóa chất Mỹ báo lỗ ròng 2,4 tỷ USD, đảo ngược so với mức lãi ròng 1,2 tỷ USD ghi nhận năm 2024./.

"Cha đẻ của AI" cảnh báo về tình trạng thất nghiệp hàng loạt Trong hai năm qua, hàng loạt công ty công nghệ Mỹ đã tiến hành cắt giảm nhân sự ở bộ phận hành chính, chăm sóc khách hàng và truyền thông, viện dẫn lý do AI có thể đảm nhiệm hiệu quả hơn.