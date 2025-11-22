Mỹ tái cơ cấu Bộ Năng lượng, không có kế hoạch cắt giảm nhân sự

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 21/11 đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Năng lượng nhằm đẩy mạnh chương trình tăng cường ưu thế năng lượng quốc gia, mở rộng sản xuất và giảm chi phí mà sẽ phản ánh tốt hơn các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Katie Jereza, một số chương trình và chức năng từ Văn phòng Triển khai Lưới điện (GDO) được sáp nhập vào vào Văn phòng Điện lực (OE).

Sự hợp nhất này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của nước Mỹ trong việc ổn định lưới điện để giải quyết các nhu cầu cấp bách, đồng thời tối ưu hóa lưới điện để cải thiện hiệu suất mà vẫn đảm bảo khả năng chi trả và phát triển lưới điện bằng cách khai thác nhiều nguồn năng lượng gồm năng lượng hạt nhân, khí đốt tự nhiên và than đá.

Ngoài ra, Chương trình lưu trữ năng lượng của Văn phòng Trình diễn Năng lượng Sạch cũng sẽ được chuyển giao cho OE - đơn vị được giao nhiệm vụ dẫn dắt sứ mệnh phát triển năng lượng của Bộ.

Bộ Năng lượng khẳng định không có kế hoạch cắt giảm nhân sự liên quan đến quá trình tái cơ cấu. Bà Jereza nhấn mạnh OE sẵn sàng triển khai những thay đổi mới và củng cố vai trò dẫn đầu của Mỹ trong đổi mới khoa học-công nghệ./.

