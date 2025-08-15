Mỹ dự kiến cắt giảm 300.000 nhân viên liên bang trong năm 2025.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 300.000 nhân viên liên bang trong năm nay, tương đương 12,5% lực lượng lao động dân sự liên bang kể từ tháng 1.

Trao đổi với báo giới, tân Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Scott Kupor, cho biết phần lớn trong số này - khoảng 80% - sẽ rời đi theo hình thức tự nguyện, trong khi 20% còn lại sẽ bị cho thôi việc.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh một chiến dịch cải tổ quy mô lớn nhằm tinh giản bộ máy hành chính liên bang gồm 2,4 triệu nhân viên, với lý do bộ máy này đang “cồng kềnh và kém hiệu quả.”

Ông Kupor thừa nhận không thể ép buộc các bộ, ngành sa thải nhân sự. Thay vào đó, ông cần thuyết phục các bộ trưởng đồng thuận với tầm nhìn về một chính phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu trên của ông Kupor cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận so với giai đoạn đầu của nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump, khi các tài liệu pháp lý từng cáo buộc ban lãnh đạo OPM đã chỉ đạo các cơ quan liên bang sa thải nhân viên mới vào làm việc.

Nếu con số 300.000 được xác thực, tỷ lệ nhân viên rời khu vực công trong năm nay sẽ cao hơn gấp đôi mức 5,9% - tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện trong tài khóa 2023, theo thống kê gần nhất từ tổ chức phi lợi nhuận Partnership for Public Service.

Ông Kupor từ chối tiết lộ số liệu chi tiết theo từng cơ quan, nhưng cho biết OPM sẽ công bố dữ liệu chính thức trong thời gian tới.

Ông cũng chia sẻ rằng các cơ quan sẽ phải nộp đề xuất cắt giảm nhân sự lên Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang chuẩn bị đệ trình bản đề xuất ngân sách mới lên Quốc hội./.

Mỹ: Bộ Quốc phòng dự định cắt giảm 60.000 việc làm dân sự Để đạt được mục tiêu cắt giảm 5-8% lực lượng dân sự hiện gồm hơn 900.000 người, Lầu Năm Góc đã đặt chỉ tiêu cắt giảm trung bình khoảng 6.000 chỗ làm/tháng.