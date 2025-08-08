Mỹ: Khôi phục 450 việc làm từng bị Bộ Hiệu quả chính phủ cắt giảm

Theo tuyên bố chung ngày 7/8 của nghị sỹ Mike Flood (đảng Cộng hòa, bang Nebraska) và nghị sỹ Eric Sorensen (đảng Dân chủ, bang Illinois), Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) dự kiến sẽ tuyển dụng 450 nhân viên gồm các nhà khí tượng học, thủy văn học và kỹ thuật viên radar.



Đây được coi là động thái nhằm khôi phục phần lớn trong số hàng trăm vị trí việc làm tại Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) trực thuộc NOAA, từng bị Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) cắt giảm theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.



Hai nghị sỹ trên đã hoan nghênh chính sách tuyển dụng trở lại của NOAA, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này nhằm bảo đảm đội ngũ nhân viên được tuyển mới sẽ giữ vị trí làm việc lâu dài, không chịu ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm nhân sự trong tương lai.



Nghị sỹ Sorensen cảnh báo hàng trăm vị trí việc làm bị bỏ trống đã khiến các văn phòng NWS trên toàn quốc thiếu nhân lực, phải cắt giảm nhân viên ca đêm, buộc các nhà khí tượng học còn lại phải làm việc quá sức.



Các đợt cắt giảm việc làm và chính sách về hưu trước tuổi đã khiến lực lượng lao động của NWS giảm xuống khoảng 4.000 người, giảm hơn 550 người so với thời điểm trước nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.



Thông báo nối lại chính sách tuyển dụng nói trên được đưa ra trong bối cảnh mùa Hè năm nay ghi nhận hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm các trận lũ quét tàn phá vùng Texas Hill Country hồi tháng 7, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Thảm họa này làm dấy lên nghi vấn liệu tình trạng thiếu nhân lực tại các văn phòng NWS địa phương có góp phần làm trầm trọng thêm hậu quả.



Tháng trước, Thượng nghị sỹ Chuck Schumer đã kêu gọi tiến hành điều tra xem tình trạng thiếu nhân sự tại văn phòng NWS ở San Antonio có góp phần gây ra tình trạng chậm trễ, thiếu sót hoặc giảm độ chính xác của các bản tin dự báo lũ lụt hay không.



Trước đó, hồi tháng 5, các nhà dự báo của NWS nhận định mùa bão năm 2025 có khả năng diễn biến phức tạp hơn mức bình thường./.

Tổng thống Mỹ Trump chỉ định tỷ phú Musk phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép thành lập một nhóm cố vấn có tên gọi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm mục tiêu cắt giảm nhân sự và chi tiêu của chính phủ.