Tổng thống Mỹ Trump tập trung cắt giảm các dự án ưu tiên của đảng Dân chủ

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought để xác định những dự án nào cần cắt giảm trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, tập trung vào các dự án ưu tiên của đảng Dân chủ.

Báo chí Mỹ ngày 2/10 (giờ địa phương) cho biết Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã bắt đầu xác định một số dự án cần cắt giảm ngân sách, tập trung vào các bang do đảng Dân chủ kiểm soát như New York hay các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể trên mạng X, ông Vought cho biết Chính phủ Mỹ sẽ ngừng cấp vốn cho các dự án xây dựng đường hầm ở sông Hudson và mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm của bang New York.

Nguồn ngân sách 8 tỷ USD dành cho các dự án năng lượng sạch tại một loạt bang cũng bị cắt giảm hoặc bị ngừng. Bên cạnh đó, việc sa thải hàng loạt các công chức chính phủ cũng đang được thảo luận ở Nhà Trắng và một quan chức giấu tên cho biết kế hoạch này có quy mô lớn.

Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến 750.000 nhân viên chính phủ phải tạm thời nghỉ việc.

Theo Nhật báo Phố Wall, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đã âm thầm chuẩn bị cho giai đoạn này từ nhiều năm và việc chính phủ đóng cửa là cơ hội để ông thực hiện kế hoạch cắt giảm nhân sự, cắt giảm các dự án mà chính quyền Trump đánh giá là không cần thiết để giảm chi tiêu.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng đây một mặt vừa là một chiến thuật để ép đảng Dân chủ nhượng bộ, nhưng mặt khác là cơ hội để thúc đẩy các cam kết tranh cử của chính quyền Trump.

Các nhà quan sát cho biết ông Vought đã ấp ủ kế hoạch giảm quy mô chính phủ Mỹ trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và hiện việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đang mang lại cho ông Vought cơ hội quý báu đó./.

