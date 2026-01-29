Thế giới

Rơi máy bay quân sự ở Thái Lan, 2 phi công thiệt mạng

Sáng 29/1, một máy bay quân sự của Thái Lan đã bị rơi tại vùng rừng ở tỉnh Chiang Mai thuộc miền Bắc, khiến 2 phi công thiệt mạng, theo đó, nhà chức trách nước này đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện quân sự tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. (Nguồn: The Nation)
Lực lượng Không quân Thái Lan cho biết, sáng nay, một máy bay quân sự của nước này đã bị rơi tại vùng rừng ở tỉnh Chiang Mai thuộc miền Bắc, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Jackkrit Thammanvichai cho biết máy bay gặp nạn thuộc dòng tấn công hạng nhẹ 2 chỗ ngồi AT-6TH, bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tìm kiếm và cứu hộ trong tình huống chiến đấu giả định. Do máy bay rơi ở khu vực rừng nên không gây ảnh hưởng hay thiệt hại cho người dân địa phương.

Nhà chức trách Thái Lan đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tháng 4 năm ngoái, 6 cảnh sát Thái Lan đã thiệt mạng khi máy bay chở họ bị rơi xuống biển trong cuộc diễn tập nhảy dù gần một thị trấn nghỉ dưỡng ở phía Nam thủ đô Bangkok./.

