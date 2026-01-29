Rơi máy bay quân sự ở Thái Lan, 2 phi công thiệt mạng

Lực lượng Không quân Thái Lan cho biết, sáng nay, một máy bay quân sự của nước này đã bị rơi tại vùng rừng ở tỉnh Chiang Mai thuộc miền Bắc, khiến 2 phi công thiệt mạng.



Người phát ngôn Lực lượng Không quân Jackkrit Thammanvichai cho biết máy bay gặp nạn thuộc dòng tấn công hạng nhẹ 2 chỗ ngồi AT-6TH, bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tìm kiếm và cứu hộ trong tình huống chiến đấu giả định. Do máy bay rơi ở khu vực rừng nên không gây ảnh hưởng hay thiệt hại cho người dân địa phương.



Nhà chức trách Thái Lan đang điều tra nguyên nhân vụ việc.



Tháng 4 năm ngoái, 6 cảnh sát Thái Lan đã thiệt mạng khi máy bay chở họ bị rơi xuống biển trong cuộc diễn tập nhảy dù gần một thị trấn nghỉ dưỡng ở phía Nam thủ đô Bangkok./.

