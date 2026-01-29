Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới

Ngày 29/1, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia-Thái Lan đã kết thúc 3 ngày họp mà không đạt được đồng thuận.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, với sự tham gia của Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan và vai trò giám sát của Nhóm Quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận.

Cũng theo bà Socheata, sau khi đi đến thống nhất, hai nước sẽ tổ chức cuộc họp RBC và tiến hành lễ ký kết chính thức giữa hai quân khu.

Trước đó, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ ngày 27/12 năm ngoái, sau 3 tuần xung đột vũ trang gây thương vong cho cả hai bên./.

Campuchia phản đối Thái Lan dựng tượng ở khu vực Preah Vihear Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã ra tuyên bố chính thức phản đối quân đội Thái Lan dựng tượng Phật ở làng An Ses, huyện Choan Ksan, tỉnh Preah Vihear của Campuchia.