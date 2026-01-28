Xã hội

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Khu vực vùng núi, nơi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 28/1, nguồn tin của TTXVN cho biết tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết địa phương đã nắm được vụ việc và đang xác minh thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Xuân cho biết vị trí máy bay rơi không thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên, xã vẫn đang theo dõi thông tin, nỗ lực phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý vụ việc./.

