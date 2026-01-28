Triển khai miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam bằng thẻ miễn thị thực đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện Nghị định số 221/2025/NĐ-CP.

Đây là một trong những nội dung chính của Quyết định số 161/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (Kế hoạch) vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký ban hành.

Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện Nghị định được triển khai kịp thời, toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành Nghị định, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 221/2025/NĐ-CP

Kế hoạch đưa ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành địa phương thực hiện như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 221/2025/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân liên quan trong triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 221/2025/NĐ-CP đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài thuộc đối tượng ưu đãi trên các phương tiện truyền thông ngoài nước, nhất là các kênh truyền thông quốc tế và các diễn đàn về du lịch, đầu tư tại nước ngoài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 221/2025/NĐ-CP.

Các bộ, ngành có liên quan, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 221/2025/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức liên quan.

Bảo đảm các điều kiện triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP

Bộ Công an chủ trì công bố thủ tục hành chính mới được ban hành tại Nghị định số 221/2025/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan về công bố thủ tục hành chính.

Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết về nguồn lực, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống phần mềm và các điều kiện khác để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 221/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên thực hiện tiếp nhận, giải quyết đề nghị cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt và hủy giá trị sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 221/2025/NĐ-CP, quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt tại các cửa khẩu thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam.

Thực hiện đề nghị cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt cho người nước ngoài bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí

Kỹ sư Việt Nam trao đổi với chuyên gia nước ngoài ngay tại hầm khoan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện đề nghị cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt cho người nước ngoài bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí theo quy định của Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, thông báo bằng văn bản cho Bộ Công an về việc người nước ngoài có thẻ miễn thị thực đặc biệt còn giá trị nhưng không còn nhu cầu đề nghị ưu đãi miễn thị thực hoặc người nước ngoài không còn bảo đảm tiêu chí theo quy định của Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã được đề nghị ưu đãi miễn thị thực.

Trước ngày 1/3/2026, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 221/2025/NĐ-CP (nếu có).

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất tiêu chí xác định, danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học lớn; Bộ Tài chính chủ trì đề xuất tiêu chí xác định, danh sách các doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi nhập cảnh Việt Nam.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia rà soát, nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí và danh sách nêu trên. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, gửi Bộ Công an trong vòng 30 ngày sau khi Kế hoạch được ban hành để báo cáo Chính phủ.

Bộ Công an tổng hợp, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua các tiêu chí và danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi nhập cảnh Việt Nam, trong đó giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách trên cơ sở tiêu chí do Chính phủ ban hành trong vòng 30 ngày sau khi nhận được báo cáo, đề xuất của hai Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính).

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam bằng thẻ miễn thị thực đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện Nghị định số 221/2025/NĐ-CP.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 221/2025/NĐ-CP và Kế hoạch này trước ngày 15/8 hằng năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

