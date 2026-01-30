Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai,… rực rỡ sắc đỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Bản tin 60s ngày 30/1/2026 gồm những nội dung sau:

Giới trẻ “lên đồ” check-in phố cổ Hà Nội ngày cận Tết.

Bắc Bộ lại sắp mưa rét do không khí lạnh tăng cường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn về bữa ăn bán trú đang gây bức xúc.

Đình Bắc được vinh danh ở Cúp Chiến thắng.

Giá vàng rơi tự do hơn 11 triệu đồng/lượng từ đỉnh trong chưa đầy 24h.

Ukraine biết ơn Mỹ vì đã yêu cầu Nga ngừng bắn trong một tuần mùa đông lạnh.

Tàu chiến Mỹ áp sát Trung Đông, Washington sẵn sàng hành động.

Iran cảnh báo sẽ tung đòn đáp trả ngay lập tức nếu Mỹ tấn công./.