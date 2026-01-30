Cuba phản đối Mỹ dùng thuế quan gây áp lực với nguồn cung nhiên liệu

Ngày 29/1, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã lên án sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba; cảnh báo điều kiện sống ở quốc đảo Caribe này sẽ trở nên “cực kỳ khó khăn.”



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Cuba tuyên bố đây là hành động gây hấn đối với Cuba và người dân nước này, sau gần 65 năm chịu đựng lệnh cấm vận kinh tế “dài nhất và tàn khốc nhất” áp đặt lên một quốc gia.



Đây là phản ứng của La Habana trước việc Tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp về tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, có hiệu lực lúc 0h01 ngày 30/1 theo giờ địa phương (tức 12h01 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo đó, bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp dầu thô hay các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba sẽ bị áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp đặt các biện pháp từng phạt sơ cấp và thứ cấp đối với Cuba.



Trên thực tế, nguồn cung dầu của Cuba – quốc gia chịu lệnh cấm vận của Mỹ kể từ năm 1962 – phần lớn đến từ Venezuela. Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngừng các chuyến hàng vận chuyển dầu từ Venezuela sang Cuba cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc này.

Việc Mỹ siết chặt các lệnh cấm vận khiến Cuba đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày cảng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện quốc gia./.

