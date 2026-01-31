Đời sống

Mỹ công bố hàng triệu tài liệu liên quan vụ tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein

Bộ Tư pháp giải thích việc chậm trễ công bố tài liệu là do phải tiến hành biên tập kỹ lưỡng nhằm bảo vệ danh tính của hơn 1.000 nạn nhân có liên quan trong vụ án.

Thanh Phương
Jeffrey Epstein. (Nguồn: Wired)
Jeffrey Epstein. (Nguồn: Wired)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1 bắt đầu công bố hàng triệu trang tài liệu, cùng hàng trăm nghìn hình ảnh và video liên quan đến hồ sơ của Jeffrey Epstein - một nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục, qua đó làm nóng trở lại một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trên chính trường Mỹ.

Đợt công bố lần này bao gồm hơn 3 triệu tài liệu, khoảng 180.000 hình ảnh và 2.000 video.

Bộ Tư pháp giải thích việc chậm trễ công bố tài liệu là do phải tiến hành biên tập kỹ lưỡng nhằm bảo vệ danh tính của hơn 1.000 nạn nhân có liên quan trong vụ án.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết tất cả các hình ảnh phụ nữ và trẻ em gái trong tài liệu đều đã được che mờ, ngoại trừ hình ảnh của Ghislaine Maxwell (bạn gái cũ của Epstein), người hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán trẻ vị thành niên.

Tỷ phú Jeffrey Epstein đã tự sát năm 2019 trong thời gian bị tạm giam tại New York để chờ đưa ra xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Các tài liệu được công bố trước đây cho thấy Epstein có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí.

Tuy nhiên, đến nay không có ai trong số này bị cáo buộc có hành vi phạm pháp và Ghislaine Maxwell vẫn là người duy nhất bị kết án liên quan trực tiếp đến vụ án này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Tư pháp Mỹ #Jeffrey Epstein #phạm tội tình dục Thế giới
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.