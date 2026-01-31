Mỹ công bố hàng triệu tài liệu liên quan vụ tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1 bắt đầu công bố hàng triệu trang tài liệu, cùng hàng trăm nghìn hình ảnh và video liên quan đến hồ sơ của Jeffrey Epstein - một nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục, qua đó làm nóng trở lại một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trên chính trường Mỹ.

Đợt công bố lần này bao gồm hơn 3 triệu tài liệu, khoảng 180.000 hình ảnh và 2.000 video.

Bộ Tư pháp giải thích việc chậm trễ công bố tài liệu là do phải tiến hành biên tập kỹ lưỡng nhằm bảo vệ danh tính của hơn 1.000 nạn nhân có liên quan trong vụ án.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết tất cả các hình ảnh phụ nữ và trẻ em gái trong tài liệu đều đã được che mờ, ngoại trừ hình ảnh của Ghislaine Maxwell (bạn gái cũ của Epstein), người hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán trẻ vị thành niên.

Tỷ phú Jeffrey Epstein đã tự sát năm 2019 trong thời gian bị tạm giam tại New York để chờ đưa ra xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Các tài liệu được công bố trước đây cho thấy Epstein có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí.

Tuy nhiên, đến nay không có ai trong số này bị cáo buộc có hành vi phạm pháp và Ghislaine Maxwell vẫn là người duy nhất bị kết án liên quan trực tiếp đến vụ án này./.

Tiết lộ chấn động về những người có quan hệ với tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein Danh tính một số người nổi tiếng có quan hệ với tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein đã được tiết lộ khi một phần trong bộ hồ sơ tòa án dày hàng trăm trang liên quan tới ông này được công bố ngày 3/1.