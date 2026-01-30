Tổng thống Mỹ Donald Trump chốt đề cử "ghế nóng" Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 đề cử ông Kevin Warsh kế nhiệm ông Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Quyết định này khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài 5 tháng đầy biến động xung quanh ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định ông quen biết ông Warsh từ lâu và không nghi ngờ việc ông Warsh sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed "vĩ đại nhất."

Ông Kevin Warsh (55 tuổi) là gương mặt không xa lạ với giới tài chính nhờ kinh nghiệm làm việc tại Fed trước đây.

Đề cử này được đưa ra tại một trong những thời điểm bấp bênh nhất đối với Fed trong nhiều thập kỷ.

Kể từ khi ông Powell được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Fed hồi năm 2018, Tổng thống Trump liên tục gây áp lực đòi ngân hàng trung ương này mạnh tay giảm lãi suất.

Căng thẳng leo thang khi gần đây Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát đòi hầu tòa đối với ông Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed tại Washington D.C.

Con đường phía trước của tân Chủ tịch Fed được dự báo sẽ nhiều chông gai. Về kinh tế, lạm phát vẫn chưa hoàn toàn bị kiểm soát và vẫn cách xa mục tiêu 2%, trong khi nợ công leo thang và thị trường lao động đang chững lại trong trạng thái "không sa thải, không tuyển dụng."

Về chính trị, người được đề cử cũng sẽ phải đối mặt với quy trình phê chuẩn đầy thử thách tại Thượng viện Mỹ dù đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nắm giữ đa số ghế.

Ông Thom Tillis, nghị sỹ thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, cam kết sẽ phản đối bất kỳ ứng viên nào cho đến khi cuộc điều tra nhắm vào ông Powell được giải quyết ổn thỏa.

Nhiều nghị sỹ khác cũng đã bày tỏ sự phản đối hoặc lo ngại về nỗ lực kiểm soát ngân hàng trung ương của Tổng thống Trump.

Trong nội bộ Fed, Chủ tịch mới sẽ phải thể hiện tầm ảnh hưởng lớn để xây dựng sự đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi 12 thành viên đang chia rẽ sâu sắc về lộ trình lãi suất giữa bối cảnh lạm phát và chi phí hàng hóa gia tăng do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan./.

Chiếc ghế Chủ tịch Fed và “phép thử” đối với trật tự lãi suất toàn cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không chỉ phải đối mặt với những tín hiệu kinh tế trái chiều của Mỹ mà còn đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng ở vị trí Chủ tịch vào giữa năm nay.