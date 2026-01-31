Đời sống

Cộng hòa Dân chủ Congo: Sập mỏ làm ít nhất 200 người thiệt mạng

Vụ sạt lở đất tại mỏ coltan ở Congo do mưa lớn gây ra, khiến hơn 200 người thiệt mạng và làm bùng phát khủng hoảng nhân đạo tại khu vực miền Đông.

Công nhân khai thác mỏ đang làm việc tại Rubaya, một thị trấn khai thác mỏ ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: Xinhua)
Công nhân khai thác mỏ đang làm việc tại Rubaya, một thị trấn khai thác mỏ ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: Xinhua)

AP dẫn nguồn tin giới chức thuộc lực lượng nổi dậy M23 bổ nhiệm ở Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 31/1 cho biết một vụ sạt lở đất đầu tuần này đã làm sập nhiều mỏ tại một khu khai thác coltan lớn ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng Bắc Kivu do M23 chỉ định, ông Lumumba Kambere Muyisa, nói với hãng AP rằng vụ sập xảy ra hôm 28/1 tại các mỏ Rubaya, khu vực do M23 kiểm soát. Ông cho biết nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn.

Ông Muyisa nói: “Tính đến thời điểm này, đã có hơn 200 người thiệt mạng, trong đó một số vẫn còn bị vùi trong bùn và chưa được tìm thấy.”

Ông cho biết thêm nhiều người khác bị thương đã được đưa tới ba cơ sở y tế ở thị trấn Rubaya, trong khi xe cứu thương dự kiến sẽ chuyển các nạn nhân bị thương tới thành phố Goma, cách đó khoảng 50km, trong ngày 31/1.

Rubaya nằm ở trung tâm miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực giàu khoáng sản của quốc gia Trung Phi này, nơi trong nhiều thập kỷ qua bị tàn phá bởi bạo lực giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang khác nhau, trong đó có M23 được Rwanda hậu thuẫn.

Sự trỗi dậy gần đây của M23 đã làm xung đột leo thang, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng càng thêm trầm trọng.

Cộng hòa Dân chủ Congo là nhà cung cấp lớn quặng coltan, một loại quặng kim loại màu đen chứa kim loại hiếm tantal, thành phần quan trọng trong sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và động cơ máy bay.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, năm 2023, Cộng hòa Dân chủ Congo sản xuất khoảng 40% lượng coltan của thế giới; các nhà cung cấp lớn khác gồm Australia, Canada và Brazil. Hơn 15% nguồn cung tantal toàn cầu đến từ các mỏ ở Rubaya./.

