Sập mỏ vàng ở Sudan, sáu người thiệt mạng và hàng chục người mắc kẹt

Ngày 6/9, giới chức Sudan cho biết một vụ sập mỏ vàng đã xảy ra ở miền Bắc nước này khiến sáu người thiệt mạng và khoảng 20 người khác được cho là vẫn đang bị mắc kẹt.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/9 tại khu vực Um Aud, phía Tây thành phố Berber, thuộc bang River Nile.

Người đứng đầu thành phố Berber cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây sập mỏ.

Kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng nổ vào tháng 4/2023, cả hai bên đều dựa vào ngành khai thác vàng làm nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự.

Sudan, quốc gia có diện tích lớn thứ ba châu Phi, vẫn là một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu lục địa.

Tuy nhiên, phần lớn vàng được khai thác thông qua các hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ, thiếu các biện pháp an toàn cần thiết và thường sử dụng hóa chất độc hại, gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe của thợ mỏ và cộng đồng lân cận./.

Sập mỏ vàng ở miền Tây Mali, ít nhất 48 người thiệt mạng Ít nhất 48 người, phần lớn là phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ sập một mỏ vàng khai thác trái phép xảy ra ở miền Tây Mali ngày 15/2. Thảm kịch xảy ra tại ngôi làng Bilalkoto vùng Kayes.