Sập mỏ vàng ở Venezuela khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn El Callao, thuộc khu vực Roscio, sau khi lũ lụt do mưa lớn làm suy yếu kết cấu của mỏ vàng dẫn đến sập mỏ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ sập mỏ vàng tại Venezuela. Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạng X)
Hiện trường một vụ sập mỏ vàng tại Venezuela. Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạng X)

Giới chức Venezuela cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở bang Bolivar, Đông Nam nước này, ngày 13/10.

Theo Hệ thống Quản lý rủi ro quốc gia Venezuela, vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn El Callao, thuộc khu vực Roscio, sau khi lũ lụt do mưa lớn làm suy yếu kết cấu của mỏ và dẫn đến sập mỏ.

Lực lượng cứu hỏa và phòng vệ dân sự đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể. Một trạm chỉ huy đã được thiết lập gần hiện trường để điều phối các hoạt động cứu hộ và thoát nước.

Nhà chức trách địa phương đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân./.

