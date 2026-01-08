Quyền Tổng thống Venezuela đề ra 3 định hướng chính trị then chốt

Ngày 7/1, tại cuộc họp diễn ra ở Caracas với liên minh cầm quyền mang tên Đại cực Ái quốc Simón Bolívar, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã công bố 3 ba định hướng chính trị then chốt nhằm chỉ đạo công tác điều hành đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Rodríguez khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, coi đây là mục tiêu mang tính quốc gia, có ý nghĩa quyết định đối với tình hình chính trị và thể chế của Venezuela.

Định hướng thứ hai được quyền Tổng thống Delcy nêu ra là bảo đảm hòa bình trên toàn lãnh thổ, với trọng tâm là ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất ổn định, đồng thời bảo vệ sự chung sống hòa bình về mặt thể chế và xã hội.

Theo bà Delcy, việc giữ vững trật tự và ổn định là điều kiện then chốt để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Định hướng thứ ba tập trung vào việc duy trì khả năng quản trị chính trị của Nhà nước thông qua củng cố sự đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Tham dự cuộc họp có các thành viên chính phủ, đại diện cơ quan lập pháp, các thống đốc bang, các phó tổng thống phụ trách lĩnh vực, cùng đại diện của các tổ chức chính trị thuộc liên minh cầm quyền.

Bà nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc duy trì ổn định quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết chính trị để đối phó với những thách thức cả trong và ngoài nước.

Các lực lượng chính trị tham dự tái khẳng định cam kết thực hiện các định hướng đã được đề ra nhằm bảo vệ chủ quyền, hòa bình và đảm bảo hệ thống nhà nước tiếp tục vận hành ổn định, không bị gián đoạn./.

