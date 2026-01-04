Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước châu Á khẩn trương bảo hộ công dân

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã ra tuyên bố về sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Venezuela, cũng như hành động can thiệp của Washington một ngày trước.

Tuyên bố nêu rõ, Thái Lan đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela và kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết căng thẳng một cách hòa bình, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, kiềm chế để tránh leo thang bạo lực hơn nữa, ưu tiên bảo vệ thường dân và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela.

Tuyên bố cũng cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Lima, Peru, nơi kiêm nhiệm địa bàn Venezuela, đang phối hợp chặt chẽ với công dân Thái Lan tại Venezuela và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khuyến cáo công dân nước này không có lý do khẩn cấp phải đến khu vực này nên xem xét lại kế hoạch đi lại của mình.

Cùng ngày, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Venezuela và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân ở quốc gia Nam Mỹ này.

Phía Hàn Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng, trong khi phía Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc khôi phục ổn định tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) khẳng định nước này ủng hộ mạnh mẽ việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ.

Singapore luôn nhất quán phản đối các hành động trái với luật pháp quốc tế của bất kỳ bên nào, bao gồm cả sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào bất kỳ quốc gia nào.

MFA kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và hy vọng về một giải pháp hòa bình cho tình hình tại Venezuela, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, Bộ này khuyến cáo người dân hoãn mọi chuyến đi đến Venezuela.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, một người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa họ ra khỏi đất nước.

Cho rằng những hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cá nhân cho Tổng thống Maduro và phu nhân, cũng như ngay lập tức trả tự do cho họ và giải quyết mọi căng thẳng thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng cần “bảo đảm một quá trình chuyển tiếp trật tự hướng tới một chính phủ được chính danh thông qua bầu cử” tại Venezuela.

Ông cũng bày tỏ quan điểm thận trọng về chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc Nam Mỹ này, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn chính trị tại đây.

Trong bối cảnh an ninh diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Đức đã mở rộng cảnh báo đi lại đối với Venezuela, khuyến cáo công dân Đức đang ở nước này tìm cách đảm bảo an toàn cá nhân.

Trong khi đó, Pháp chỉ trích hành động của Washington là vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh rằng không thể áp đặt một giải pháp chính trị lâu dài từ bên ngoài.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và dân chủ tại Venezuela./.

Mỹ đăng tải hình ảnh Tổng thống Maduro tại New York, quốc tế tiếp tục phản ứng Ngày 3/1, Mỹ đăng tải hình ảnh Tổng thống Venezuela Maduro tại New York sau chiến dịch quân sự tại Caracas, trong bối cảnh quốc tế tiếp tục lên tiếng quan ngại và kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế.