Mỹ tấn công Venezuela: Ít nhất 40 người thiệt mạng

Tờ New York Times (Mỹ) dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.

Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến các quan chức chính phủ, quân nhân và dân thường thiệt mạng, nhưng chưa nêu rõ số lượng.

Hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế sau đó đã lên tiếng chỉ trích bước đi này của Mỹ đồng thời yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ trong một tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn leo thang.”

Ông Albanese nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và một tiến trình chuyển tiếp hòa bình, dân chủ tại Venezuela, phản ánh ý chí của người dân Venezuela."

Trong khi đó, New Zealand cho biết nước này lo ngại trước tình hình hiện nay.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói trong một tuyên bố: “New Zealand quan ngại và đang tích cực theo dõi các diễn biến tại Venezuela, đồng thời kỳ vọng tất cả các bên hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Ông Peters khẳng định: “New Zealand đứng về phía người dân Venezuela trong nỗ lực theo đuổi một tương lai công bằng, dân chủ và thịnh vượng."

Ngày 3/1 (giờ Geneva), Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, sau khi Mỹ thông báo phát động chiến dịch quân sự và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhấn mạnh việc bảo vệ người dân Venezuela là tối quan trọng và phải là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hành động tiếp theo.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, điều có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại cho khu vực và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Venezuela đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp phiên khẩn cấp tại New York. Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Somalia thông báo phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 5/1./.

