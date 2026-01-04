Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe, các hãng hàng không khôi phục lịch trình

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy thông báo trên mạng xã hội X rằng các lệnh hạn chế đối với không phận khu vực Caribe đã hết hiệu lực vào lúc 12 giờ ngày 4/1 theo giờ Việt Nam, và các chuyến bay có thể được khôi phục bình thường.

Trong một bài đăng, ông Duffy cho biết các hãng hàng không đã được thông báo về quyết định này và các đơn vị sẽ nhanh chóng cập nhật lại lịch trình bay.

Sau thông báo này, sáng sớm ngày 4/1 (giờ địa phương), United Airlines, Delta Air Lines cùng nhiều hãng hàng không khác đã bắt đầu khôi phục các chuyến bay đến Puerto Rico và các khu vực khác thuộc vùng Caribe.

Đại diện United Airlines thông báo hãng sẽ khai thác trở lại các dịch vụ, bắt đầu bằng các chuyến bay đến San Juan, đồng thời lên kế hoạch bổ sung các chuyến khởi hành trong ngày 4/1 để hỗ trợ những hành khách bị gián đoạn hành trình.

Phía Delta Air Lines cũng cho biết đang khôi phục dịch vụ tại khu vực Caribe và nỗ lực đặt lại chỗ cho các khách hàng bị ảnh hưởng trong bối cảnh lịch trình bay đang dần ổn định trở lại.

Hãng hàng không Frontier Airlines cũng xác nhận với CNBC về việc đã nối lại các hoạt động bình thường. Các hãng hàng không khác chịu tác động từ lệnh hạn chế tạm thời bao gồm American Airlines, Southwest Airlines và JetBlue Airways.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa không phận, các hãng bay đã thực hiện chính sách miễn phí thay đổi chuyến và miễn chênh lệch giá vé nếu khách hàng chuyển sang các chuyến bay khác trong tháng.

Chính sách ưu đãi này được áp dụng tại hơn 10 sân bay trong khu vực.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các máy bay của nước này hoạt động ở mọi độ cao trong phạm vi không phận Venezuela sau những báo cáo về các vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas.

FAA cho biết nguyên nhân đưa ra lệnh cấm này là do các rủi ro đối với an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra tại khu vực này.

Các hãng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh hạn chế này bao gồm American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, United Airlines và Frontier Airlines.

Hệ quả là nhiều hãng hàng không ngày 3/1 đã thông báo hủy hàng trăm chuyến bay đến Puerto Rico và các khu vực khác thuộc vùng Caribe, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt ngay trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Năm mới.

Việc tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn này cho thấy các chiến dịch quân sự có thể nhanh chóng làm gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng, buộc các hãng hàng không phải đình chỉ hoạt động tại những khu vực nằm xa vùng xung đột trực tiếp.

Thực tế, các hãng hàng không lớn của Mỹ đã không còn bay trực tiếp đến Venezuela từ nhiều năm nay. American Airlines là hãng hàng không lớn cuối cùng dừng các chuyến bay đến quốc gia này vào năm 2019 do tình hình bất ổn tại đây./.

Mỹ tấn công Venezuela: Giao thông hàng không khu vực gián đoạn Tình trạng gián đoạn giao thông hàng không ở Caribe diễn ra sau thời kỳ cao điểm nghỉ lễ kéo dài 13 ngày, giai đoạn dự báo có khoảng 122,4 triệu người Mỹ đi du lịch.