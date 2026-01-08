Mexico bắt đầu điều tra chống bán phá giá táo nhập khẩu từ Mỹ

Bộ Kinh tế Mexico hôm 7/1 đã chính thức chấp thuận đơn đề nghị khởi động điều tra chống bán phá giá đối với táo nhập khẩu từ Mỹ, sau khi phát hiện dấu hiệu cho thấy mặt hàng này được bán tại thị trường Mexico với mức giá thấp hơn giá trị thông thường.

Nghị quyết đăng trên Công báo Liên bang (DOF) cho biết cuộc điều tra chống bán phá giá sẽ bao gồm các lô hàng táo nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/4/2024 đến 31/3/2025.

Bên cạnh đó, việc đánh giá thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian dài hơn, từ 1/4/2022 đến 31/3/2025 nhằm xem xét đầy đủ các tác động tích lũy của táo nhập khẩu đối với các nhà sản xuất Mexico.

Đơn đề nghị khởi xướng điều tra được Liên đoàn nông nghiệp khu vực trồng cây ăn quả bang Chihuahua (Unifrut) nộp hôm 29/8/2025. Tổ chức này đại diện cho các nhà sản xuất tại bang Chihuahua - một trong những vùng trồng táo lớn nhất Mexico, nằm giáp biên giới với Mỹ. Đây là bang chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng táo quốc gia và trong nhiều năm qua đã phản ánh những ảnh hưởng tiêu cực từ sự cạnh tranh của táo nhập khẩu.

Bộ Kinh tế Mexico cho biết trong khuôn khổ phân tích sơ bộ, cơ quan này đã tính toán chi phí sản xuất của ba giống táo nhập khẩu từ Mỹ, dựa trên phương pháp và dữ liệu do Unifrut cung cấp. Kết quả so sánh cho thấy giá nhập khẩu trung bình vào thị trường Mexico thấp hơn chi phí sản xuất ước tính, qua đó cho thấy hành vi bán phá giá theo quy định của pháp luật Mexico và các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Việc khởi xướng điều tra hiện chưa bao hàm việc áp dụng biện pháp thương mại, song có thể dẫn tới việc áp thuế chống bán phá giá nếu xác nhận tồn tại hành vi cạnh tranh không lành mạnh và gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Mexico.

Văn bản cũng nêu rõ trong trường hợp được xác định có bán phá giá, cơ quan chức năng Mexico có thể áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với cả những lô hàng đã nhập khẩu trong vòng 90 ngày trước khi áp dụng biện pháp tạm thời.

Bộ Kinh tế Mexico cũng cho biết sẽ thông báo tới các bên liên quan, bao gồm các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất Mỹ để họ trình bày ý kiến và cung cấp bằng chứng trong suốt quá trình điều tra.

Vụ việc này tiếp tục bổ sung vào danh sách các tranh chấp thương mại trong lĩnh vực nông-thực phẩm giữa Mexico và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các biện pháp thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy từ năm 2025, và hai nước tìm cách duy trì cân bằng quan hệ kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA)./.

Mỹ dọa áp thuế nặng đối với phân bón của Canada, tiếp tục gây sức ép với Mexico Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần lớn lượng phân bón của Mỹ được nhập từ Canada và Washington sẵn sàng tăng thuế nhằm bảo vệ và hỗ trợ năng lực sản xuất trong nước.