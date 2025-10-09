Mexico khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây cáp thép nhập khẩu từ Việt Nam

Theo thông tin của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 30/9/2025, Bộ Kinh tế Mexico đã thông báo về việc khởi xướng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng dây cáp thép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, dây cáp thép là tập hợp các sợi thép được xoắn dọc theo hình xoắn ốc quanh lõi. Thép sợi là thành phần cơ bản cấu tạo nên dây cáp thép. Đường kính của các loại dây cáp thuộc phạm vi điều tra dao động từ 3,18 đến 79,38 milimét, hoặc từ 1/8 đến 3 1/8 inch. Dây cáp thép bị điều tra được phân loại theo mã HS: 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07, và 7312.10.99.

Nguyên đơn là Deacero, S.A.P.I. de C.V. Thời kỳ điều tra chống bán phá giá từ 1/1- 31/12/2024 và thời kỳ điều tra thiệt hại từ 1/1/2022 tới 31/12/2024. Mexico dự kiến sử dụng giá tham chiếu từ các giao dịch bán hàng trong nước của nước bị điều tra để tính toán giá trị thông thường.

Theo Thông báo khởi xướng, tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Mexico đã tăng 24% trong giai đoạn 01/01/2022 tới 31/12/2024 với mức tăng 14% trong năm 2023 và 9% trong năm 2024. Malaysia là nguồn nhập khẩu chính, chiếm 21%, tiếp theo là Việt Nam 17%, Hoa Kỳ 12%, Ấn Độ 10,4%, Hàn Quốc 10%, Thái Lan 9% và Đức 6%. Thời hạn đăng ký bên liên quan là 23 ngày làm việc kể từ sau 5 ngày đăng thông báo (kể từ ngày 30/9/2025).

Bộ Kinh tế Mexico đã gửi Bảng câu hỏi điều tra đến các doanh nghiệp Việt Nam có liên quan nhằm thu thập dữ liệu phục vụ điều tra. Doanh nghiệp nhận được Bảng câu hỏi có thể là nhà xuất khẩu hoặc sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng điều tra. Hạn cuối để nộp bản trả lời là trước ngày 7/11/2025 (giờ Mexico).

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Mexico và xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp.

Cục Phòng vệ thương mại cũng lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin, đồng thời hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Mexico trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Mexico sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế cáo buộc cao nhất cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp nên thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

Hoa Kỳ thông báo về mức "thuế kép" với sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam là từ 1,38-212,27% và mức thuế chống trợ cấp là 5,06-200,7%.