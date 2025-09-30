Hoa Kỳ thông báo về mức "thuế kép" với sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo ngày 26/9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc sau gần 1 năm điều tra.

Sản phẩm bị đề nghị điều tra là sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products), mã HS của sản phẩm: 4823.70.0020 và 4823.70.0040; một số mã khác: 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40.

Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), Việt Nam xuất khẩu khoảng 23 triệu USD sản phẩm đúc bằng sợi năm 2023. Thời kỳ điều tra chống bán phá giá từ ngày 1/4/2024-30/9/2024. Thời kỳ điều tra trợ cấp là năm 2023.

Mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với Việt Nam (đã điều chỉnh trừ đi phần biên độ trợ cấp liên quan đến xuất khẩu là 3,2%) đối với công ty bị đơn bắt buộc mức thuế chống bán phá giá là 1,38%. Đối với 2 công ty hưởng thuế suất riêng rẽ mức thuế chống bán phá giá là 1,38%. Đối với các công ty khác mức thuế chống bán phá giá toàn quốc được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 212,27%.

Trong khi đó, mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ Trung Quốc từ 49,01-477,9% và đều cao hơn rất nhiều so với mức thuế chống bán phá giá của doanh nghiệp Việt Nam.

Mức thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với Việt Nam như sau: Đối với công ty bị đơn bắt buộc mức thuế chống trợ cấp là 5,06%. Đối với 2 công ty không hợp tác mức thuế chống trợ cấp được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 200,7%. Đối với các công ty còn lại mức thuế chống trợ cấp là 5,06% (mức thuế này dựa trên mức thuế đối với công ty bị đơn bắt buộc).

Trong khi đó, mức thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp Trung Quốc từ 7,56-319,92%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vòng 45 ngày kể từ ngày DOC ban hành kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp, dự kiến vào ngày 8/11/2025. Chỉ khi ITC kết luận ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ chịu thiệt hại đáng kể do pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá hay được trợ cấp, lệnh áp thuế mới chính thức được ban hành, dự kiến vào ngày 15/11/2025.

DoCục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan của Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến kết luận cuối cùng của ITC. Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ chặt chẽ quy định của nước nhập khẩu trong trường hợp Lệnh áp thuế được áp dụng chính thức./.

