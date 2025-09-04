Trung Quốc áp thuế bổ sung lên tới hơn 78% với sợi quang nhập khẩu từ Mỹ

Trung Quốc áp thuế bổ sung đối với sợi quang nhập khẩu từ Mỹ sau cuộc điều tra kéo dài sáu tháng cho thấy các công ty Mỹ đã lách thuế chống bán phá giá hiện hành.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/9 thông báo quyết định áp dụng mức thuế lên tới 78,2% đối với cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 4/9 cho đến tháng 4/2028.

Cụ thể, sợi quang của công ty Corning chịu mức thuế 37,9%, OFS-Felite 33,3%, Drake Communications 78,2%, trong khi các công ty Mỹ khác sẽ áp dụng mức cao nhất. Các loại thuế này nhằm ngăn chặn các công ty trốn thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp hiện hành.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế đầu tiên của Trung Quốc, khởi động từ ngày 4/3 theo yêu cầu của một doanh nghiệp trong nước.

Bộ Thương mại nước này cho biết, quá trình điều tra được tiến hành minh bạch, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi các bên liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy các nhà xuất khẩu Mỹ đã lách biện pháp chống bán phá giá vốn áp dụng với cáp quang đơn mode không chuyển dịch phân tán, bằng cách xuất khẩu loại cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt vào thị trường Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho hay các công ty bị áp mức thuế mới có thể nộp đơn xin xem xét lại hoặc đệ đơn kiện lên tòa án.

Theo dữ liệu hải quan, trong năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu hơn 140 triệu USD loại cáp quang thuộc diện áp thuế. Tuy nhiên, Bộ Thương mại nhấn mạnh không phải mọi sản phẩm nằm trong mã thuế quan liên quan đều bị áp thuế.

Loại cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt chủ yếu được sử dụng trong các mạng viễn thông đường dài, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa hoặc dưới biển./.

Trung Quốc cử phái đoàn thương mại đến Mỹ Phái đoàn Trung Quốc do ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn đầu sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ.