Trung Quốc cử phái đoàn thương mại đến Mỹ

Ngày 28/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết một phái đoàn thương mại của nước này sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ.

Theo người phát ngôn của Bộ trên, bà Hà Vịnh Tiền, phái đoàn do ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn đầu.

Đoàn dự kiến tới Mỹ sau khi kết thúc chuyến công tác tại Canada từ ngày 24-27/8.

Bà Hà Vịnh Tiền cho biết thêm Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tận dụng cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và giao tiếp bình đẳng, đồng thời cùng nhau duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ./.

Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại WSJ nhận định Trung Quốc sẽ thảo luận mua đậu tương, thúc đẩy Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ sang nước này, cũng như yêu cầu Washington gỡ bỏ mức thuế 20% liên quan đến fentanyl.