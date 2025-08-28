Kinh tế

Kinh doanh

Trung Quốc cử phái đoàn thương mại đến Mỹ

Phái đoàn Trung Quốc do ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn đầu sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ.

Trần Quyên
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết một phái đoàn thương mại của nước này sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ.

Theo người phát ngôn của Bộ trên, bà Hà Vịnh Tiền, phái đoàn do ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn đầu.

Đoàn dự kiến tới Mỹ sau khi kết thúc chuyến công tác tại Canada từ ngày 24-27/8.

Bà Hà Vịnh Tiền cho biết thêm Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tận dụng cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và giao tiếp bình đẳng, đồng thời cùng nhau duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đàm phán thương mại Mỹ-Trung #Bộ Thương mại Trung Quốc Mỹ Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Cuộc chiến Thương mại Mỹ-Trung

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Hội thảo Bàn tròn Kinh doanh là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia kết nối, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư song phương, góp phần thúc đẩy gắn kết và thịnh vượng giữa các nước khu vực ASEAN.