Mỹ tấn công Venezuela: Caracas yêu cầu Liên hợp quốc họp khẩn

Ngày 3/1, Venezuela đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này.

Trên trang Telegram, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết trước hành động do Chính phủ Mỹ tiến hành, Venezuela đã yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ luật pháp quốc tế.

Trước đó, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối Mỹ tới các tổ chức đa phương quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng trên toàn quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình, song sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Ông cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực.

Ông bác bỏ lập luận cho rằng chiến dịch quân sự này nhằm chống ma túy, cho rằng mục tiêu thực sự là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành.

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tin tưởng vào sự lãnh đạo của bộ chỉ huy chính trị-quân sự cấp cao trong việc ứng phó với tình hình hiện nay.

Phát biểu khi đang đứng ở đường phố thủ đô Caracas, Bộ trưởng Cabello cho biết các cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra, bao gồm những tác động đối với khu dân cư, cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều mục tiêu khác.

Ông đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị trong nước đoàn kết và duy trì cảnh giác cao độ, đề nghị cộng đồng quốc tế lên tiếng trước những gì Caracas mô tả là các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và chủ quyền quốc gia./.

