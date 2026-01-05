Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể tăng thuế đối với hàng hóa của Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu mỏ của Nga.

Cảnh báo của người đứng đầu Nhà Trắng được cho là có thể làm gia tăng áp lực lên quốc gia Nam Á trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn chưa đạt kết quả.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One), Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.

Hiện Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump đã tác động đến thị trường chứng khoán Ấn Độ trong ngày 5/1 khi chỉ số trong lĩnh vực công nghệ thông tin giảm khoảng 2,5% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, do các nhà đầu tư lo ngại rằng quan hệ thương mại căng thẳng có thể làm trì hoãn thêm thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Mỹ và Ấn Độ đã tiến hành đàm phán thương mại trong nhiều tháng qua sau khi chính quyền Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ lên 50% vào năm ngoái với lý do New Delhi mua lượng lớn dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại cuối cùng.

Dù việc chịu mức thuế cao khiến lượng hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 5-11 năm ngoái giảm hơn 20%, nhưng riêng tháng 11 lại tăng mạnh./.

Ấn Độ sẵn sàng mua thêm dầu Mỹ để thúc đẩy đàm phán thương mại Ấn Độ hiện đang nhập khẩu lượng dầu của Mỹ với trị giá khoảng 12-13 tỷ USD mỗi năm và có thể tăng cường nhập khẩu mặt hàng này thêm 14-15 tỷ USD dựa trên năng lực lọc dầu hiện có.