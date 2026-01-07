Hải Phòng: Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Sáng 7/1, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo-tín ngưỡng, và hộ kinh doanh cá thể.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: “Việc tổ chức Lễ ra quân hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức liên quan về vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và đúng thời hạn cho cuộc Tổng điều tra. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả công tác thu thập thông tin tại cơ sở.”

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty TNHH Paloma Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng trở nên quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Cuộc điều tra lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý như: tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, đối với thành phố Hải Phòng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, đặt nền móng cho những mục tiêu chiến lược mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra: xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển.

Với thực tế đó, Hải Phòng rất cần có cái nhìn đầy đủ, khách quan, tổng thể cho kinh tế thành phố về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh; từ công nghiệp, dịch vụ đến sản xuất kinh doanh; từ đó phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương.

Để triển khai thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức triển khai Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương; chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu Tổng điều tra và tiến độ thực hiện trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên, cơ quan liên quan, đặc biệt trong giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn và việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia điều tra, đảm bảo mục tiêu thu thập thông tin đúng, đủ, kịp thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình tổ chức điều tra, cần nắm bắt những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở để phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo trung ương (qua Ban Điều tra thống kê, Cục Thống kê) để xem xét và có sự chỉ đạo xử lý chung trong toàn quốc khi thấy cần thiết.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh-truyền hình và lực lượng chuyển đổi số cơ sở để tăng cường tuyên truyền về Tổng điều tra trên các nền tảng số, giúp lan tỏa thông tin sâu rộng đến cộng đồng.

Đối với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của các phường, xã, đặc khu cần tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập thông tin tại địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và các kênh thông tin của địa phương; đôn đốc tổ trưởng và điều tra viên thực hiện thu thập thông tin đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên cho biết, vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương, các sở, ngành và đặc biệt là lực lượng điều tra viên, giám sát viên là hết sức quan trọng.

Ban Chỉ đạo thành phố sẽ chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 theo các nội dung đã được quy định trong Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Trung ương; kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Ban Chỉ đạo cấp xã và mục đích là phải đạt được mục tiêu, điều tra chuẩn, chính xác, tránh sót.

“Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ được giao,” Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: “là những người có vai trò hết sức quan trọng trong khâu đầu tiên của quy trình thu thập thông tin. Chất lượng cuộc Tổng điều tra phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng này.

Do đó, tôi đề nghị các đồng chí làm nhiệm vụ tổ trưởng, điều tra viên phải nắm vững phương án Tổng điều tra; thực hiện đúng quy trình, đúng phiếu, đúng tiến độ; tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về bảo mật thông tin theo Luật Thống kê”…/.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/1/2026 Từ ngày 5/1, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 chính thức triển khai trên phạm vi cả nước, cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc đánh giá xu hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.