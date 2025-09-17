Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi cả nước là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027 và kết quả chính thức được công bố vào quý 3 năm 2027./.

