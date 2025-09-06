Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025: Việt Nam góp phần xây dựng giáo dục bền vững

Trong kỷ nguyên chuyển đổi công nghệ nhanh chóng và những thách thức toàn cầu về phát triển bền vững, các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cần xem xét lại chiến lược giáo dục của mình để duy trì khả năng cạnh tranh.

Đó là lời khẳng định của Tiến sỹ Evgeny Vlasov, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế, Đại học Liên bang Viễn Đông, người điều phối phiên thảo luận chuyên đề chính thức tại Diễn đàn kinh tế Viễn Đông lần thứ 10, đang diễn ra tại Vladivostok, Liên bang Nga.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, tham dự phiên thảo luận có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường đại học, đại diện các trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, đại diện Ban Thư ký APEC.



Những người tham dự hội thảo cho biết theo Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế OECD, đến năm 2030, 65% việc làm trong khu vực sẽ đòi hỏi những năng lực mới, phần lớn liên quan đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, hơn 30% chương trình giáo dục hiện tại không đáp ứng được những nhu cầu này.

Các nền kinh tế APEC cần những chuyên gia kỹ thuật có tay nghề cao để giải quyết các thách thức khí hậu đang nổi lên. Khoảng cách ngày càng lớn về chất lượng giáo dục đang đe dọa biến lợi thế nhân khẩu học của APEC (chiếm 60% sinh viên thế giới vào năm 2035) thành một cuộc khủng hoảng sinh viên tốt nghiệp nếu không có hành động phối hợp.

Các nền kinh tế APEC có thể sử dụng Giáo dục vì Phát triển Bền vững (ESD) để giải quyết những thách thức này thông qua hợp tác liên ngành. Phát triển bền vững đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật từ khoa học kỹ thuật, khoa học môi trường cũng như khoa học xã hội.

Các trường đại học APEC có một cơ hội đặc biệt để tích hợp tính bền vững vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong tương lai, thúc đẩy đổi mới và duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu.



Các báo cáo viên đã trình bày các sáng kiến của cơ sở mình đại diện để giải quyết vấn đề này, tập trung vào khía cạnh biến kiến thức thành hoạt động thực tiễn.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Vlasov cho biết các sáng kiến của các bên tham gia sẽ được tập hợp, phân tích và trình lên APEC, sau đó ở cấp các SOM sẽ được thảo luận và áp dụng cho chiến lược phát triển kinh tế của các nền kinh tế APEC.

Theo Tiến sỹ Vlasov, ngày nay giới khoa học đóng góp đáng kể sự đồng hành về tri thức, phân tích, chuyên gia, công nghệ với hoạt động của chính phủ, họ đã biến trí thức thành hoạt động thực tiễn. Và hội thảo này nỗ lực phân tích và chọn ra những kinh nghiệm tốt nhất để áp dụng vào thực tế.



Việt Nam luôn là thành viên tham gia tích cực trong quá trình, đã cử đến hội thảo đoàn đại biểu mà chủ chốt là đại diện của trường Đại học Đà Nẵng. Đây cũng là điều cho thấy hợp tác giữa Nga nói chung và giữa Đại học Viễn Đông nói riêng với Việt Nam đang mở rộng ra toàn quốc chứ không chỉ tập trung tại thủ đô như truyền thống.



Đại diện cho Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tham dự và phát biểu với tham luận tại hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh ngày nay với sự ra đời và phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác quốc tế nói chung cũng như trong giáo dục nói riêng có vai trò cực kỳ quan trọng.

Tại hội thảo này, đoàn Việt Nam chú ý đến các kinh nghiệm từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, những điểm mạnh và yếu trong nền giáo dục của các nước này liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng như các yếu tố khác trên chính trường thế giới.

Ông Long chỉ ra rằng để cân bằng và sử dụng được hiệu quả các công nghệ AI mà không bị tổn hại bởi các tác động trái chiều, hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm là rất hữu ích.



Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và trong chiến lược phát triển đến năm 2045 của Việt Nam, Đà Nẵng có vai trò quan trọng. Thành phố này đã có kinh nghiệm trong triển khai các vùng phát triển kinh tế đặc biệt, các cụm công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu.

Và điều quan trọng là các hoạt động phát triển kinh tế tiên tiến này được cộng đồng học thuật thành phố mà đại học Đà Nẵng là thành viên ủng hộ và tham gia tích cực.



Theo Tiến sỹ Vlasov, đóng góp của Đà Nẵng được chú ý cao vì hiện Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh mẽ, đi đầu tại khu vực Đông Nam Á trong triển khai các giải pháp số, và đã đạt được những thành công đáng kể trong y tế, trong chính phủ điện tử, hiện đại hoá quá trình ra quyết định.



Tại Việt Nam, sử dụng công nghệ AI trong y tế, trong việc đưa ra các chỉ dẫn điều trị là định hướng triển vọng và có thể đem lại các hiệu quả rất nhanh chóng, đặc biệt tại những vùng sâu vùng xa, nơi người dân không dễ dàng để tiếp cận bác sỹ kịp thời. Với các vùng này thì các "đơn thuốc" AI là lựa chọn hữu ích.



Các giải pháp số cũng đang được Việt Nam sử dụng nhiều trong công cuộc cải cách hành chính, sáp nhập các tỉnh hiện nay. Tinh giản bộ máy hành chính chính là để quá trình đưa ra quyết định được gọn hơn, nhanh hơn, khoảng cách giữa chính phủ và người dân ngắn lại.

Với quyết sách này Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rằng mình luôn nắm bắt được mạch đập của cuộc sống, nắm bắt được nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân./.

